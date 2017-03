Erwt, radijs, ricotta, kruiden

VOOR 4

200 g verse erwtjes, 6 radijsjes, 4 lente-uien, 4 augurken, 150 g (schapen-)ricotta, kruidenmengeling (citroenverbena, citroentijm, basilicum, oregano, ...), 6 el zachte olijfolie, 3 el witte balsamicoazijn, fleur de sel

Bereidingswijze:

Stoom de erwten in 4 tot 6 minuten gaar. Koel ze zo snel mogelijk af in ijswater. Giet af en breng op smaak met fleur de sel. Maak de radijzen schoon en snij ze in halve maantjes. Maak de lente-ui schoon en snij in dunne ringen. Doe hetzelfde met de augurken.

Maak de kruiden schoon. Meng de olijfolie en witte balsamico tot een vinaigrette. Verdeel de ricotta over de borden, schep er de erwten rond. Verdeel daarna de lente-ui en augurk en leg er de kruiden op. Breng op smaak met vinaigrette en fleur de sel.