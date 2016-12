Eenvoudige watertips voor bij het kerstdiner

Tijdens de feestdagen staan lekker eten en drinken centraal. Zoals wijn en bier, kunnen ook bron- en mineraalwater een gerecht begeleiden en invloed hebben op de smaakbeleving, zo benadrukt ook de Nederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen. Dat heeft onder andere te maken met de mineralensamenstelling en het koolzuurgehalte van het natuurlijke water. Nu we straks allemaal aanschuiven aan de feesttafel deelt de organisatie vier eenvoudige tips voor het schenken van bron- en mineraalwater bij een diner.

Bouw het koolzuurgehalte af

Koolzuur in bruisend bron- en mineraalwater reinigt de smaakpapillen en is dus de beste begeleider aan het begin van het diner, wanneer er nog veel smaken zullen passeren. Serveer daarom bij het voorgerecht een sterk bruisend water, gevolgd door een licht bruisend water bij het hoofdgerecht en een plat water bij het dessert.

Water met een smaakje als aperitief zonder calorieën

Tijdens de feestdagen staan lekker eten en drinken centraal, en wordt er meestal niet gekeken op een calorie meer of minder. Bron- en mineraalwater met een smaakje, als vervanger voor een glas wijn of champagne als aperitief, kunnen dan uitkomst bieden. Ze bevatten geen calorieën en zijn zo een gezond en lekker alternatief tijdens de feestdagen.

Drink water uit een mooi glas

Uit een Nationaal Wateronderzoek bij onze noorderburen bleek dat 57 procent van de waterdrinkers het liefst water uit een gewoon glas drinken. Een eenvoudige tip voor speciale gelegenheden, zoals Kerstmis: pimp je glas eens op, en opteer voor een mooi sierlijk exemplaar.

Drink voldoende water

Tijdens de feestdagen wordt de consumptie van alcohol flink opgedreven. Maar let wel: alcohol heeft een vochtafdrijvend effect. Het is dus belangrijk om je vochtgehalte goed op peil te houden. Drink daarom bewust ook voldoende water tijdens het kerstdiner. Uit voeding halen we dagelijks gemiddeld 1 liter vocht. Om het overige vochtverlies aan te vullen moet er nog gemiddeld 1,5 tot 2 liter worden gedronken. Water is dan een ideale dorstlesser, en zonder calorieën.

(DB)