Trek je er deze zomer op uit naar Engeland, Zwitserland, Frankrijk of Italië? Dan zijn deze tussenstops vol design en architectuur wel een omweg waard.

LONDEN

Eén van de meest vernieuwende kunstenaars en ontwerpers van de 20ste eeuwse avant-garde. Zo wordt Sophie Taeuber-Arp, die de grenzen tussen abstracte kunst, design en kunst verlegde, omschreven. De tentoonstelling in Tate Modern geeft een overzicht van Taeuber-Arp's uitgebreide carrière als kunstnaar, architect, leraar, schrijver en ontwerper van textiel, marionetten en interieurs. Ze borduurde en schilderde, ze beeldhouwde en gaf tijdschriften uit, ze creëerde poppen en mysterieuze Dada-objecten. Haar werk was buitengewoon divers en soms controversieel.Tate Modern brengt meer dan 200 objecten uit Europese en Amerikaanse collecties samen en laat zo zien hoe Taeuber-Arp een nieuwe weg insloeg met de ontwikkeling van modernistische abstractie.Sophie Taeuber-Arp van 15 juli tot 17 oktober in Tate Modern, tate.org.ukBeter dan The Guardian kunnen we de twintigste Serpentine Pavilion niet beschrijven: "Fragmenten van klassieke zuilen die botsen met treden, richels en stukken gebogen lijstwerk, als een geïmproviseerde speeltuin die bijeen is gesprokkeld op een bouwterrein. Het is een intrigerend droomlandschap, met spookachtige echo's van bekende Londense elementen." Die elementen verwijzen naar delen van Londen - Brixton, Hackney, Dagenham en Notting Hill - die belangrijk zijn voor de aanwezige migrantengemeenschappen. Het paviljoen is het werk van Sumayya Vally die in Johannesburg het architectenbureau Counterspace leidt. Ze prijkt niet alleen in TIME's 100 Next Lijst, ze is ook de jongste architect ooit die de opdracht kreeg om een tijdelijk paviljoen te ontwerpen voor het zomerprogramma van de beroemde Serpentine Gallery. Serpentine Pavilion 2021 tot 17 oktober in Kensington Gardens, serpentinegalleries.orgEen tussenstop aan het Vitra Campus op doorreis naar Italië is altijd een goed idee. Deze zomer kun je er drie expo's meepikken. Spot On: Women Designers in the Collection kreeg onderdak in het vijf jaar oude Vitra Schaudepot en verkent de rol van vrouwen in het meubeldesign, en die blijft nog te veel onder de radar. Individuele ontwerpers, ontwerpcollectieven en studio's waaronder Inga Sempé, Reiko Tanabe, Matali Crasset en Gunjan Gupta worden onder de loep genomen. Er is ook een reeks historische voorwerpen uit de archieven van het museum te zien, zoals stukken die de samenwerking tussen Ray en Charles Eames illustreren. Verder op de campus, in het Vitra Design Museum, ontdek je iconische meubelstukken en lampen, maar ook grafisch, industrieel en interieurdesign die de ideologische en esthetische verschillen, maar ook de parallellen en kruisbestuivingen toont tussen Oost- en West-Duitsland die pas in 1989 werden herenigd. De tentoonstelling belicht ook de rol van de Duitse designscholen en de erfenis van het Bauhaus. Meer in de mood voor kleur en kitsch? De Gallery staat volledig in het teken van de veertigste verjaardag van de Memphis-beweging.Spot On: Women Designers in the Collection tot 8 mei 2022 in het Vitra Schaudepot en German Design 1949-1989: Two Countries, One History tot 5 September in het Vitra Design Museum en Memphis: 40 Years of Kitsch and Elegance tot 23 januari in het Vitra Design Museum Gallery, design-museum.deNomad is dé jaarlijkse afspraak voor al wie interesse heeft in hedendaagse kunst en collectible design. Normaal gezien vindt de vierdaagse plaats in de winter, maar de pandemie besliste daar anders over. Het event brengt vooraanstaande galeries uit de vier uithoeken van de wereld samen om tentoonstellingen te creëren in Chesa Planta, een iconisch landhuis in het Zwitserse dorpje. Het VIP-arrangement van Nomad geeft toegang tot talks van prominente designers en kunstenaars, architectuurtours en rondleidingen doorheen exclusieve privé residenties.Nomad St. Moritz 2021 van 8 tot en met 11 juli, in Chesa Planta, nomad-circle.comHet Brusselse kunstcentrum Fondation CAB is geen onbekende in ons land, sinds 24 juni heeft de stichting er een nieuw buitenlands adres bij. In Saint-Paul-de-Vence, wereldwijd bekend om de beroemde Fondation Marguerite et Aimé Maeght - landde de minimalistische kunst- en designcollectie van Hubert Bonnet in een prachtig fifties gebouw, gerestaureerd door de Franse interieurarchitect en designer Charles Zana. Je kunt er werken ontdekken van Carl Andre, Donald Judd, Sol Lewitt, Charlotte Posenenske en Dan Flavin. Naast een expositieruimte vind je er ook een restaurant met grandioos uitzicht over de Cap d'Antibes. Nog een pluspunt: je kunt niet alleen in de villa zelf overnachten, op het domein vind je ook een Maison Démontable 6x6 van Jean Prouvé. Alleen te boeken via Airbnb. Fondation CAB in Saint-Paul-de-Vence, fondationcab.comMeer dan twintig jaar na zijn door wijdt het MAXXI Museum in Rome haar tentoonstellingsruimte aan Pritzker Price winnaar Aldo Rossi. "Aldo Rossi was dé Italiaanse architect die zich, meer dan anderen, een thema stelde: de wederopbouw van zijn land na een verwoestende oorlog", licht curator Alberto Ferlenga toe. "In een overgangsperiode waarin alle parameters veranderden, begreep hij als geen ander, dat de culturele inzichten waarover de Italiaanse architecten toen beschikten, niet volstonden. Dat vernieuwing nodig was."Het museum toont meer dan 800 schetsen, tekeningen, brieven, foto's en maquettes. Onder de tentoongestelde projecten vind je de Italiaanse theaters Carlo Felice in Genua en Fenice in Venetië, de Berlijnse Schützenstrasse en het Disney-hoofdkwartier in Orlando. De tentoonstelling eindigt met de beroemde boekhandel Piroscafo, ontworpen met Rossi's levenslange vriend Luca Meda voor Molteni&C. Aldo Rossi: The Architect and the Cities, nog tot 17 Oktober in het MAXXI Museum in Rome, maxxi.art