Op vrijdag 2 juli start de gratis expo 'Housing Apart Together' in Antwerpen. De tentoonstelling wil het grote publiek bekend maken met collectieve woonvormen aan de hand van verschillende voorbeelden uit Antwerpen en Vlaanderen. Dat doet ze met aandacht voor zowel architectuur als voor het dagelijkse leven in collectieve woonprojecten.

Terwijl dorps- en stadskernen volgebouwd geraken en steeds duurder worden, gaan we op zoek naar innovatieve manieren om samen te wonen. In dat kader presenteert de Antwerpse expo 'Housing Apart Together' collectieve woonvormen als alternatief voor de klassieke verkaveling of het doorsnee appartementsgebouw. Na succesvolle edities in Genk (2019) en Gent (2020) is de expo in Antwerpen toe aan haar derde editie. Voor die gelegenheid is de tentoonstelling aangevuld met zes nieuwe Antwerpse projecten die dienen als sprekende voorbeelden van collectief bouwen, met speciale aandacht voor gezinsvriendelijk wonen, samenwonen met senioren en alternatieve eigenaarsmodellen.

Affiche Housing Apart Together Antwerpen © Brecht Van Maele

De expo toont zowel nieuwe als bestaande gebouwen waarin bewoners, naast hun eigen woonunits, verschillende ruimtes delen, zoals een (dak)tuin, een wasruimte, een leefruimte of een polyvalente zaal. Zo presenteert men een andere manier van dichter bij elkaar wonen, waarbij privacy toch gerespecteerd wordt. Verschillende formules worden daarbij uitgeprobeerd, zoals betaalbare huur in de Fierensblokken en een Antwerps woonmodel met erfpacht in de Cadixwijk. Het gaat bovendien niet alleen om woonprojecten van projectontwikkelaars en sociale huisvestingsmaatschappijen, maar ook om kleinschalige cohousingprojecten die werden opgestart door een groep bewoners.

Chapel-project Antwerpen © B-architecten

Collectief wonen is plaatsbesparend, maar heeft ook maatschappelijke functies en andere voordelen. Het creëert ruimte om elkaar te ontmoeten en zelfs om samen te werken, bijvoorbeeld in gedeelde kantoren en ateliers. Volgens Annick De Ridder, schepen voor stadsontwikkeling, zorgt samenhuizen voor een verbondenheid met je omgeving. Daar wil ook de expo mensen van overtuigen. Voor een alomvattend begrip van collectief wonen, toont men zowel de architectuur als het dagelijks leven binnen gerealiseerde woonprojecten. Curator Peggy Totté en antropologe Ruth Soenen onderzochten door gesprekken met de bewoners en architecten allerlei aspecten daarvan, zoals delen en privacy.

Praktisch De expo is gratis en loopt van 2 juli tot en met zondag 31 oktober 2021. Openingsuren: 11:00 - 23:00 Bar Paniek, Kattendijkdok-Oostkaai, Antwerpen www.housingaparttogether.be

Terwijl dorps- en stadskernen volgebouwd geraken en steeds duurder worden, gaan we op zoek naar innovatieve manieren om samen te wonen. In dat kader presenteert de Antwerpse expo 'Housing Apart Together' collectieve woonvormen als alternatief voor de klassieke verkaveling of het doorsnee appartementsgebouw. Na succesvolle edities in Genk (2019) en Gent (2020) is de expo in Antwerpen toe aan haar derde editie. Voor die gelegenheid is de tentoonstelling aangevuld met zes nieuwe Antwerpse projecten die dienen als sprekende voorbeelden van collectief bouwen, met speciale aandacht voor gezinsvriendelijk wonen, samenwonen met senioren en alternatieve eigenaarsmodellen. De expo toont zowel nieuwe als bestaande gebouwen waarin bewoners, naast hun eigen woonunits, verschillende ruimtes delen, zoals een (dak)tuin, een wasruimte, een leefruimte of een polyvalente zaal. Zo presenteert men een andere manier van dichter bij elkaar wonen, waarbij privacy toch gerespecteerd wordt. Verschillende formules worden daarbij uitgeprobeerd, zoals betaalbare huur in de Fierensblokken en een Antwerps woonmodel met erfpacht in de Cadixwijk. Het gaat bovendien niet alleen om woonprojecten van projectontwikkelaars en sociale huisvestingsmaatschappijen, maar ook om kleinschalige cohousingprojecten die werden opgestart door een groep bewoners. Collectief wonen is plaatsbesparend, maar heeft ook maatschappelijke functies en andere voordelen. Het creëert ruimte om elkaar te ontmoeten en zelfs om samen te werken, bijvoorbeeld in gedeelde kantoren en ateliers. Volgens Annick De Ridder, schepen voor stadsontwikkeling, zorgt samenhuizen voor een verbondenheid met je omgeving. Daar wil ook de expo mensen van overtuigen. Voor een alomvattend begrip van collectief wonen, toont men zowel de architectuur als het dagelijks leven binnen gerealiseerde woonprojecten. Curator Peggy Totté en antropologe Ruth Soenen onderzochten door gesprekken met de bewoners en architecten allerlei aspecten daarvan, zoals delen en privacy.