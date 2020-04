Decolabels doen aan recycling, upcycling of circulair design. Zo ook voor je tuin en terras.

5.600.000

Zoveel kilo afval recycleert het Nederlandse Elho jaarlijks om er vervolgens plastic bloempotten uit te vervaardigen. Op dit moment bestaat al zo'n 70% van de grondstoffen die ze gebruiken uit gerecycleerd plastic.

Bij het Nederlandse Weltevree ging men voor de nieuwe Bended Series aan de slag met duurzaam aluminium. 'Zo'n 75% van al het ooit geproduceerde aluminium wordt vandaag nog gebruikt', verklaart ontwerper Jaïr Straschnow zijn keuze. 'Aluminium is volledig recycleerbaar en behoudt zijn eigenschappen altijd.' Bended Series, vanaf 225 euro voor een kruk en 395 voor een tafel, weltevree.eu Een modernistische stoel met een sierlijk profiel: de zitting van de nieuwe Desert Chair van Ferm Living is gemaakt van gerecycleerde plasticflessen. Desert Chair, vanaf 255 euro, fermliving.com Het Belgische Royal Botania heeft een grote liefde voor teak, de nobelste der houtsoorten wegens zijn weerstand tegen de elementen, de enorme stabiliteit en zijn aantrekkelijke kleur en structuur. Enkel streng geselecteerd FSC-teak is een optie voor de fabrikant. Met het eenvoudige principe to take is to give in het achterhoofd, richtte het bedrijf in 2011 een teakplantage op met een oppervlakte van zo'n 200 hectare. Daar werden intussen meer dan 250.000 van de geliefde tectona grandis geplant. Een eigen plantage maakt het teakhout 100% traceerbaar. 'Ook bij Overstock Garden blijft de natuurlijke schoonheid van duurzaam hout favoriet: behalve gerecycleerde teak verwerkt deze Belgische tuinmeubelspecialist maximaal FSC- en SVLK-gecertificeerde teak in haar outdoor collectie waarbij vooral voor de langer geharde kern van oude bomen wordt gekozen.' overstockgarden.beroyalbotania.com