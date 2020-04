Decolabels doen aan recycling, upcycling of circulair design. Zo ook voor je keuken.

Als grootgebruiker van hout zet keukenfabrikant SieMatic maximaal in op speciaal gekweekt en recycleerbaar hout uit ecologisch beheerde bossen. De nog resterende houtmaterialen worden volledig gebruikt voor de verwarming van zijn faciliteiten.

...

Als grootgebruiker van hout zet keukenfabrikant SieMatic maximaal in op speciaal gekweekt en recycleerbaar hout uit ecologisch beheerde bossen. De nog resterende houtmaterialen worden volledig gebruikt voor de verwarming van zijn faciliteiten. siematic.comBasse Stittgen is een Duitse designer die het als zijn missie ziet om afval te verwerken in zijn ontwerpen. Zijn focus: food waste en overconsumptie. Voor zijn project How do you like your eggs ging hij creatief aan de slag met het eiwit en de schalen van eieren, afkomstig van het biologische landbouwproject GeluksVogel, die over datum waren. Het resultaat is een ei-genwijze tafelcollectie. bassestittgen.com Zoveel petflessen kruipen er in de kuip van deze Thirsty-stoel. Het Nederlandse Zuiver, dat het ontwerp samen met APE Studio realiseerde, verzamelt het plasticafval op de overvolle Chinese stortplaatsen en transformeert het tot een comfortabel zitje. Ook het frame van de stoel is trouwens 100% recycleerbaar en hernieuwbaar. Vanaf 179 euro, zuiver.com De lichte, sterke bamboevezelcollectie voor eetkamer en keuken van het Belgische Point-Virgule is gemaakt van een natuurlijke mix van bamboevezel en mais, versterkt met melaminehars. Een veilige mix, zolang de producten niet in de oven of magnetron worden gebruikt. Waarom bamboe?- Bamboe, een grassoort, is de snelst groeiende plant ter wereld en kan tot één meter per dag groeien. Na de kap hoeft er niet opnieuw geplant te worden, wat bij de traditionele houtsoorten wel het geval is.- Bamboe neemt bijna vijfmaal zoveel broeikasgassen op als een vergelijkbare hoeveelheid bomen, bovendien verminderen de wortels waterverontreiniging door hun hoge stikstofopname. livwise.be Kokend, warm, koud, en indien gecombineerd met Cube ook gefilterd én spuitwater: de multigetalenteerde kranen van Quooker blijven most wanted in de keuken. De voordelen? Gedaan met de aankoop van petflessen, koken zonder tijdverlies, bovendien valt het energieverbruik te vergelijken met dat van een waterkoker. Cube & combi kraan, vanaf 2695 euro, quooker.be Het Berlijnse Kaffee Form zette een kopje koffie en ontwierp vervolgens een aantal lichtgewicht meeneembekers en kopjes uit het afval. Ziet er niet alleen mooi uit - een diepe, donkerbruine kleur met een gemarmerd patroon - maar ruikt ook lekker. Vanaf 14,90 euro, kaffeeform.com Ikea houdt de blik strak gericht op 2030, want over tien jaar wil de meubelgigant klimaatpositief zijn. Dat betekent dat het tegen dan enkel nog gerecycleerd of hernieuwbaar plastic toelaat in zijn producten en verpakkingen en bij het ontwerpen zo min mogelijk afval voor ogen houdt. Naast borden en bekers uit bioplastic, tafeltextiel uit oceaanplastic en bamboerietjes vind je er ook lampen gemaakt uit petflessen.Ikea.beUitgekeken op je vintage Iittala-servies? Binnenkort kan je je preloved schalen, borden en glazen verkopen in een Iitala store. Omgekeerd betekent het dus ook dat je hier vintage vondsten kan doen. Momenteel experimenteert het Finse merk met de service in de winkels in eigen land, maar het is de bedoeling om dit verder uit te rollen naar de rest van Europa. Deze vintage service is trouwens de next step van een reeks duurzaamheidsbeslissingen: vorig jaar breidde de Raami-servieslijn uit en lanceerde het merk haar eerste glas gefabriceerd van restglas. Blijkt je vintage servies te beschadigd om nog te verkopen? Aan jou om de lastige knoop door te hakken: terug mee naar huis of je servies laten verbrijzelen in de Iittala-fabriek waarna er uit de resten nieuwe ontwerpen ontstaan... iittala.com