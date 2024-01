Waar schuiven chefs zelf de voeten onder tafel? 10 onmisbare adressen in Brussel

Staat lekker eten op je lijstje met goede voornemens voor 2024? Doe jezelf een plezier en ontdek in Brussel tien restaurants waar chefs zelf graag gaan tafelen.

Tips van topchocolatier Pierre Marcolini

Barge

“De buurt rond de Antwerpse Poort in Brussel associeer je niet spontaan met lekker eten. Chef-kok Grégoire Gillar is een oudgediende van Sang Hoon Degeimbre. Het ontroert me dat de invloed van L’air du temps nog voelbaar is in deze keuken. Ik vind hier creativiteit, een karakteristieke lichtheid en een beheerste sauzenmaker. De chef staat voor hoogstaande, complexe gastronomie, met onberispelijke producten, en dat in een tijd waarin het zo moeilijk is om het vak uit te oefenen. Dit adres verrijkt Brussel culinair enorm.”

Ieperlaan 33, 1000 Brussel, bargerestaurant.be



Sale Pepe Rosmarino

“Dit is een van die tijdloze adressen, met papieren tafelkleedjes, die je net zo goed in Charleroi als in Rome kunt vinden. Mij voert het terug naar mijn roots, want het doet me denken aan de polenta en de handgemaakte gnocchi in het restaurant van mijn tante Rosa. Het eten begeleidt de gesprekken subtiel, het stoort ze niet. Het decor is uiterst eenvoudig, vooral de bar waarop de verschillende antipasti van de dag zijn uitgestald, maar het eten is ultra-gastronomisch. Mis de parmigiana niet, die is echt superlekker.”

Berckmansstraat 98, 1060 Brussel, facebook.com/salepeperosmarino



Tips van chef Christophe Hardiquest, Menssa

Les petits Bouchons

“Omdat ik dagelijks zelf in de keuken sta, ben ik vaak op zoek naar eenvoud. Geregeld heb ik zin om mezelf te verwennen met gerechten zonder poespas: een terrine, maatjes, of scheermessen met knoflook en witte wijn. Dan trek ik naar het restaurant van Tom Algoet, dat ik in mijn hart draag. Deze uit Moeskroen afkomstige man is uniek als bistro-uitbater met een smoel en een stem als uit een film. Hij besteedt bijzonder veel aandacht aan natuurwijn en zijn keuze is niet alleen interessant, maar ook democratisch.”

Alsembergsesteenweg 832, 1180 Brussel, lespetitsbouchons.be



La Villa Lorraine

“Op deze plek werkte ik eind jaren 90 onder chef Freddy Vandecasserie. Ik ben erg gehecht aan dit soort klassieke instellingen. Brussel mag blij zijn dat een man als Serge Litvine heeft besloten om in dit erfgoed te investeren en het te behouden. Yves Mattagne is de juiste man om de zaak de toekomst in te loodsen, aangezien hij zijn keuken enorm heeft ontwikkeld en heeft opengesteld voor veel invloeden. Dat doet hij met behoud van de fundamenten van de keuken en zijn enorme technische bagage, als bewijs zijn er zijn kreeft bearnaise of zijn zeebaars met tijm.”

Diesdellelaan 75, 1000 Brussel, lavillalorraine.be



Tips van chef Aurelie Kluyskens

San Sablon

“Ik ben dol op concepten waar de gastronomie wordt heruitgevonden. Het idee van Sang Hoon Degeimbre om de gasten uit een bowl te laten eten met een lepel als enige bestek, vond ik briljant. Naast het logistieke gemak is het een meesterlijke zet omdat een halve bol gevuld met voedsel een boodschap van verzadiging naar de hersenen stuurt, het is lekker en extreem geruststellend tegelijk. Dat er variaties worden voorgesteld geïnspireerd door de seizoenen en de oogsten van de moestuin van Liernu, is volkomen coherent. Het concept is visionair.”

Joseph Stevensstraat 12, 1000 Brussel, sansablon.be



La Pizza è Bella Gourmet

“Ik ben een grote fan van pizza en proef ze op verschillende plekken. De pizza die ze hier serveren is een van mijn favorieten. Ik at ze voor het eerst tijdens de quarantaine, takeway, dus met andere woorden: niet echt in de ideale omstandigheden. Het was echter een openbaring. Achteraf hoorde ik dat ze in de top vijf van pizzeria’s in Europa stonden en wilde ik er natuurlijk naartoe. Sindsdien is het mijn kantine geworden, ik kom er zo vaak ik kan. Het deeg is perfect en men volgt hier de Napolitaanse traditie: de pizza’s hebben een stevige rand en een zachte kern. Mijn favoriet? De spora met truffelburrata.”

Froissartstraat 43, 1040 Brussel, lapizzaebellagourmet.be



Tips van chef Anh-tu Pham van restaurant Nénu

Les Caves d’Alex

“Hier eet je de beste frietjes van Brussel. Wanneer je een gerecht uit de Belgische keuken proeft, vind ik het essentieel dat de frietjes die erbij komen in orde zijn. Het vlees kan zelfs tegenvallen, als het niet vergezeld wordt door frietjes die de naam waardig zijn. Bij Les Caves d’Alex doen ze er alles aan om de beste aardappelen te vinden. Wat ik ook leuk vind, is dat de chef geregeld de grote klassiekers van de gastronomie tevoorschijn tovert, zoals een poulet demi-deuil, waar ik enorm van heb genoten. Hij houdt ook van formidabele land-zee-combinaties. Het decor, de kelder met uitzicht op de grote foeders, is ook de moeite waard. De wijnkaart is klassiek, maar erg interessant.”

Eugène Cattoirstraat 14, 1050 Brussel, lescavesdalex.be



Tips van chef I-wen Liu van restaurant Liu Lin

Lil Bao

“Ik moet toegeven: ik ben niet onbevooroordeeld. Lil Bao is het restaurant van mijn zusje Hsuan. Het is voor ons de ideale plek om met onze kinderen te gaan eten. De sfeer is ontspannen en je bent snel bediend. Bao’s spelen hier de hoofdrol: dat zijn gestoomde broodjes die worden gevuld met plantaardig lekkers. Mijn favoriet is de Deep Sea Baby, een bao met plantaardige vis, nori, tartaar en augurk. Dat top ik nog af met extra vegan feta: hemels. Daarnaast kun je een resem kleine gerechten bestellen zoals zeewiersalade, loempia’s of vegan inktvisringen. Op de tweede verdieping is een leuk terrasje verscholen voor zonnige dagen.”

Cellebroersstraat 71, 1000 Brussel, lilbao.be



Tips van sommelier en mixoloog Caroline Baerten van Humus x Hortense

Yi Chan

“Dit is een relaxte plek, waar twee van mijn grote liefdes verenigd worden. De eerste: cocktails. Die dragen de handtekening van ‘patron’ Yen Pham, die de mixologie perfect beheerst. Ik ben een grote fan van zijn mix op basis van shiso en sake. Als groot liefhebber van de Aziatische keuken hou ik bovendien van de dimsumkaart, die vrij uitgebreid is, en die gaat van het klassieke varkensvlees met gember tot vegetarische versies, bijvoorbeeld met groene uitjes, een van mijn favorieten.”

Jules Van Praetstraat 13, 1000 Brussel, yichanbrussels.eatbu.com



iOda

“Ik kijk met bewondering naar de weg die César Hoed heeft afgelegd. Deze chef van nog geen dertig heeft bij Nénu gewerkt en stage gelopen bij Humus x Hortense. Zijn concept ‘groentespit’ is een voltreffer: hij verstaat de kunst om groenten op een gastronomische manier te bereiden, zoals zijn geroosterd witloof met een salie-amandelcrumble. Brussel heeft nood aan adressen met zo’n originele en geëngageerde visie op gastronomie. Bovendien huist César in een voormalige Brusselse winkel waar de oude tegels bewaard bleven en waar je kunt aanschuiven aan de bar.”

Overwinningsstraat 23, 1060 Brussel, ioda.be