In een kasteel wonen spreekt tot de verbeelding, maar het onderhoud en de renovatie zijn vaak een titanenwerk. 'Ik zou tien miljoen in dit kasteel kunnen investeren, je zou het verschil niet zien.'

Simon de Merode (38) nam de zorg van het familiekasteel in Westerlo over van zijn oom. Stapsgewijs herstelt hij het pand in zijn originele staat.

'Mijn oom zag het niet langer zitten om het kasteel te beheren, en ook zijn kinderen vonden het onderhoud een te grote uitdaging. In 2006 vroeg hij mijn broers, mijn zus en mij of wij die rol niet wilden overnemen. Het kasteel is al sinds de vijftiende eeuw in het bezit van onze familie en dat wilde ik niet verloren laten gaan, dus verhuisde ik met mijn vrouw naar Westerlo.

...