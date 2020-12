Peru wil Machu Picchu, de populairste toeristische attractie in het land, volledig klimaatneutraal maken.

Peru wil Machu Picchu, de wereldberoemde Incastad en een van de zeven moderne wereldwonderen, volledig klimaatneutraal maken. Tegen 2030 moet de uitstoot er met 45 procent gereduceerd zijn en in 2050 zou de uitstoot nul moeten zijn. Dat is in overeenstemming met de doelen in het Parijse klimaatakkoord.

Bij Machu Picchu denken we meteen aan de imposante bouwwerken die de Inca's achterlieten, maar het is ook een natuurgebied met een uitzonderlijk rijke biodiversiteit. Dieren zoals de brilbeer, de kleurrijke rode rotshaan (de nationale vogel van Peru), de condor, poedoe (kleinste hertensoort ter wereld), kolibri's, de Andesvos, toekans en grote aantallen vlinders, vogels en insecten leven in en rond de Incastad. En dit rijke ecosysteem staat flink onder druk door het verlies van regenwouden, bevolkingsgroei, landbouw, houtkap, klimaatverandering en toerisme.

Brilbeer © Getty Images

Hoe wil Peru ervoor zorgen dat Machu Picchu klimaatneutraal wordt? Eerst gaat de internationale organisatie The Green Initiative in kaart brengen welke activiteiten in en rond Machu Picchu zorgen voor uitstoot. Vervolgens wordt een plan opgesteld om deze uitstoot te compenseren zoals herbebossing, hernieuwbare energie produceren en het herbruiken van afval. Een tweede manier om klimaatneutraal te worden is door emissierechten te kopen van landen die minder uitstoot veroorzaken.

Rode rotshaan © Getty Images

Ook spant Machu Picchu zich in om de hoeveelheid plastic afval drastisch te beperken en het recycleren van afval te bevorderen. Zo zal bakolie, dat nu in de rivieren belandt, worden verzameld en omgevormd tot biobrandstof. Van organisch afval wordt kunstmest gemaakt en ook plastic afval zal een tweede leven krijgen.

