Zesmaal bijzonder kamperen in Ierland

Ierland heeft een mild zeeklimaat en is daarom in ieder seizoen geschikt voor een kampeervakantie. In de buurt van steden liggen vaak prachtige campings waar je cultuur en natuur perfect kan combineren. Tourism Ireland noemt zes bijzondere campings voor een fijne kampeervakantie in Ierland.

Overnachten aan het water © Tourism Ireland Camping Eagle Point is de ideale uitvalsbasis voor een vakantie in de regio's West Cork en South Kerry. Op deze camping geniet je van modern sanitair en gratis WiFi, maar ook van ultieme rust aan de waterkant. De meeste caravanplaatsen bij Eagle Point hebben uitzicht op de idyllische baai. Ook de tentplaatsen liggen direct aan de waterkant.







Camping voor actieve reizigers © Tourism Ireland Op camping Westport House zit je goed voor een actieve vakantie. De camping beschikt over basisvoorzieningen, maar onderscheidt zich door de vele sportieve activiteiten. Tennis, tafeltennis, pitch n' putt en vissen zijn gratis voor alle campinggasten. Tegen betaling kun je lasergamen, SUP-en en ziplinen in het Adventure Activity Centre. In de omgeving liggen blauwe vlag stranden, kan je diepzeevissen en ponyrijden.







Dichtbij de Skelligs © Tourism Ireland Camping Mannix Point ligt aan de kust, dichtbij Cahirciveen en omringd door de bergen van het Iveragh-schiereiland en biedt daarom adembenemende vergezichten. De camping ligt dichtbij de begaamde Skellig Ring route. Deze spannende kustroute is bekroond door Lonely Planet tot 'Best in Travel 2017'.







De 'groenste' camping © Tourism Ireland Bij camping Rushin House Country Park in Noord-Ierland draait het om milieuvriendelijkheid en groene energie. Zelfs het meubilair op de camping is gemaakt van gerecycled plastic. Gelegen aan de oevers van Lough MacNeun geniet je hier van de rust en het prachtige platteland in de omgeving.







Midden in de natuur © Tourism Ireland In natuurpark Glen of Aherlow, gelegen aan de grens van Tipperary Limerick en omringd door het Galtee-gebergte, maak je de mooiste wandelingen. De 4-sterren camping bevindt zich net naast het natuurpark en is dan ook de perfecte start voor mooie wandelingen. In het naastgelegen Ballyhoura heb je de keuze uit meer dan 98 kilometer aan mountainbike trails.