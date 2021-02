Verrassend genoeg openden er toch nog nieuwe hotels in coronatijden. Wij gingen op zoek naar de meest opvallende op maximaal vier uur rijden (per auto of trein) van Brussel. Helaas is meteen vertrekken in de meeste gevallen geen optie. Maar van een verlanglijst opstellen wordt een mens ook blij.

1. NoMad London

Met superhippe hotels in New York, Los Angeles en Las Vegas is The NoMad Hotel een bekende speler op de reismarkt. Het merk doet nu ook Europa aan. In Londen opent NoMad London in een legendarisch pand: Bow Street Magistrates Court, het negentiende-eeuwse politiekantoor van Covent Garden, pal tegenover het Royal Opera House. Verantwoordelijk voor het stijlvolle en elegante interieur is de New Yorkse designstudio Roman and Williams, die de nadruk legde op ingetogen luxe. NoMad London heeft 91 kamers - van Classic tot Royal Opera Suite, een ondergrondse cocktailbar, een levendige bibliotheek en een restaurant in het wel zeer opvallende atrium.

Prijzen vanaf 510 euro per nacht. thenomadhotel/london Op een boogscheut van de Champs-Elysées, op de hoek van de rue Washington en de rue Chateaubriand, ging midden 2020 Monsieur George open. De nieuwe verwezenlijking van Les Hôtels Monsieur - de eerste met vijf sterren - ligt in een klassiek Haussmanniaans gebouw (voor de cinefielen: ooit de woning van acteur Jules Auguste Muraire, alias Raimu) met 46 kamers, verdeeld over vijf verdiepingen. De naam van het nieuwe hotel verwijst naar George Washington, de eerste president van de Verenigde Staten, naar wie ook de straat vernoemd is. Voor het interieur tekende Anouska Hempel, volgens de uitbaters een van de meest mysterieuze, inspirerende en getalenteerde designers ter wereld. Haar taak: van Monsieur George een tijdloos, maar modern hotel met een huiselijke atmosfeer maken. Missie geslaagd. Kamers vanaf 255 euro per nacht. monsieurgeorge.com Vorige maand viel Bunk Hotels, met vestigingen in Utrecht en Amsterdam, in de prijzen: het Nederlandse hotelmerk werd verkozen tot winnaar van de Travel & Hospitality Awards 2021 in de categorie European Travel Awards. Daardoor mag Bunk zich een jaar lang het meest unieke hotel van Nederland noemen. Bunk is dan ook een heerlijk innovatief concept dat de brug slaat tussen hotel en hostel, met betaalbare compacte luxekamers en pods. Bunk transformeerde daarvoor twee monumentale kerken in Amsterdam en Utrecht. Bunk Amsterdam ging in april 2020 open, na een grondige verbouwing van de voormalige Sint-Ritakerk in Amsterdam-Noord. In de kerk is een atrium gemaakt waarin de 107 kamers als huisjes door de ruimte zweven. Om reizigers een unieke ervaring te bezorgen ontwikkelde Bunk ook 50 pods, doordacht ingerichte cabines waarin je maximale privacy combineert met minimale kosten. Vanaf 59 euro per nacht. bunkhotels.com In het landelijke Varsenare bouwden Dries en Eva hun schuur om tot een gezellige en stijlvolle B&B met één ruime kamer, de Chambre N°99, geknipt voor een romantische uitstap met twee. Maison Francois is de perfecte uitvalsbasis om de natuur van het Brugse Ommeland te verkennen via tal van wandel- en fietsroutes, maar ook de stad Brugge en de kust liggen vlakbij. Maison Francois herbergt trouwens ook een feestzaal, Bar Francois, voorzien van een bar, een zithoek en een open haard. Leuke tip voor cultuurliefhebbers: Varsenare is een deelgemeente van Jabbeke, dat met het Permekemuseum een culturele topbestemming huisvest. Vanaf 95 euro per nacht. maisonfrancois.be Dit voorjaar opent de Duitse hotelgroep Ruby Hotels nieuwe filialen in Düsseldorf - het derde al daar - en in Keulen. Ruby Luna bevindt zich in het bankendistrict in Düsseldorf, in een van de eerste wolkenkrabbers van de stad, een architectonisch monument uit de jaren vijftig. Voor het interieur haalden de architecten de mosterd bij de geschiedenis van het gebouw. De bijzondere meubelen uit die tijd vertellen het verhaal van het economische wonder en de geest van optimisme van de late jaren vijftig. De nieuwe Ruby in Keulen ligt dan weer gesandwicht tussen de bekende Gerlingwijk en de trendy Belgische wijk met (uiteraard pas interessant in postcoronatijden) tal van restaurants, bars en winkelmogelijkheden. ruby-hotels.com Vlak voor corona toesloeg, ging in Londen het eerste buitenlandse filiaal van de Amerikaanse hotelgroep The Standard open, bij ons vooral bekend van haar überhippe High Line-vestiging in New York. The Standard London vond een stijlvol onderkomen in een gerestaureerd brutalistisch gebouw uit 1974, de voormalige Camden Town Hall Annex in de King's Cross-buurt. Het hotel telt 266 kamers, gaande van gezellige Cosy Core-kamers tot gigantische suites met buitenbad op het terras. Gelijkvloers ligt Double Standard, een levendige bar en restaurant (en de thuisbasis van de legendarische Standard-burger en Bot- tomless Sunday Brunch). Sinds september heeft The Standard London ook een designer in residence, de 24-jarige modeontwerper Harris Reed, wiens studio in het hotel is ondergebracht. Vanaf 140 euro per nacht. standardhotels.com/london Op een van de mooiste locaties van Parijs, in de wijk Marais, opende Evok Hôtels in de herfst van 2019 Cour des Vosges, een stijlvol vijfsterrenhotel ontworpen door architectenbureau Lecoadic & Scotto. Het is het enige hotel dat uitkijkt op de Place des Vosges, het oudste plein van Parijs. Dit nationaal erfgoed was vroeger het Hôtel de Montbrun, een zeventiende-eeuwse residentie. De poëzie ervan waart nog steeds door Cour des Vosges, al wordt het aangevuld met een vleugje comfort en luxe. De twaalf kamers en suites kijken uit op de Louis XIII-tuinen en de roze bakstenen huizen op de Place des Vosges. Een absolute eyecatcher in Cour des Vosges is het prachtige Romeinse bad met gewelfd plafond onder het gebouw. Vanaf 510 euro per nacht. courdesvosges.com In een van de meest spraakmakende gebouwen van Amsterdam, de Pontsteiger, opende in 2019 Hotel Pontsteiger de deuren. Dit state-of-the-arthotel ligt in het hart van de trendy wijk De Houthavens, vlak aan de Amsterdamse waterkant. De panoramische, plafondhoge ramen zorgen voor een weergaloos uitzicht op 't IJ en maken het een stijlvolle bestemming om de drukte van de grachtengordel te ontvluchten. In het hotel vind je 25 moderne kamers met minimalistisch Scandinavisch inte-rieur, een aanlegsteiger voor boten en Café Pontsteiger met een terras aan het water. Op de steiger naast het hotel stap je op de gratis pontveer die je in 7 minuten over 't IJ naar de culturele hotspot NDSM in Amsterdam-Noord brengt. Vanaf 50 euro per nacht. hotelpontsteiger.com The ED is een uitstekend gelegen driesterrenhotel met 70 kamers, dat de perfecte (en zeer scherp geprijsde) uitvalsbasis is om Amsterdam-West, het Museumkwartier en het Vondelpark te ontdekken. Het interieur van The ED werd verzorgd door Studio Hank uit Amsterdam. Het concept: moderne, lichte, funky kamers, gangen en publieke ruimten met verrassende elementen. ED houdt van jonge mensen en koppels die geen grote luxe zoeken, maar wel een vriendelijk hedendaags hotel met goede basisfaciliteiten waar ze gelijkgestemde gasten en medewerkers treffen. Vanaf 50 euro per nacht. theedhotelamsterdam.com