Dit zijn enkele van de mooiste spookstadjes in Europa

Poveglia bij Venetië, Italië

Alhoewel het eilandje Poveglia in de mooie lagune bij Venetië ligt, heeft het een lugubere geschiedenis. In de tijd van de Zwarte Pest in de 15e en 16e eeuw werden zieke mensen op dit eiland in quarantaine geplaatst. Vrijwel niemand kwam toen levend van het eiland af. De doden werden er verbrand om verdere verspreiding van de ziekte te voorkomen. In de 20e eeuw werd het eiland gebruikt om geesteszieken te behandelen. Er werden in die tijd nogal wrede experimenten uitgevoerd op de patienten. In 1968 sloot het ziekenhuis de deuren en sinds die tijd ligt het eiland er verlaten bij. Tegenwoordig is Poveglia gesloten voor het publiek. Je kan het wel op afstand vanaf een boot bekijken.