Duitsers namen dit jaar minder het vliegtuig: een direct gevolg van vliegschaamte.

In Duitsland nam het aantal vluchten tussen Duitse steden in november met twaalf procent af ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. En dat heeft alles te maken met 'vliegschaamte', schrijft nieuwsconcern Bloomberg. Ook vluchten naar andere plaatsen binnen Europa daalden. De Duitse spoorwegen profiteerden juist want een record aantal passagiers reisde dit jaar met de trein. Het aantal intercontinentale vluchten groeide nog wel, maar voor lange afstanden is een alternatieve manier van reizen ook moeilijker te vinden.

In Zweden is het effect van 'vliegschaamte' nog sterker. In 2018 stapten 23 procent van de Zweden minder in het vliegtuig. Het is ook in Zweden waar de 'flygskam' in 2017 van de grond kwam toen atleet Björn Ferry aankondigde voortaan niet meer te vliegen. Andere bekende Zweden zoals de zanger Staffan Lindberg en operazangeres en moeder van Greta Thunberg Malena Ernman, deden hetzelfde. Een groeiend aantal Zweden sloot zich aan bij de hashtag #vistannarpåmarken: 'Wij blijven aan de grond'.

'Flyskam' heeft te maken met een gevoel van schaamte om in het vliegtuig te stappen terwijl je weet dat de luchtvaart voor zoveel CO2-uitstoot zorgt. Het woord 'schaamte' heeft een negatieve bijklank, maar dat is niet de bedoeling van de beweging. Het gaat er juist om je eigen gedrag ten goede te veranderen zonder daarbij met het vingertje naar anderen te wijzen. Uit een onderzoek dat de Zwitserse bank UBS in september onder 6.000 mensen deed, blijkt dat het aantal vluchten in de toekomst wel eens zou kunnen halveren als gevolg van vliegschaamte.

Kiezen voor bijvoorbeeld de trein in plaats van het vliegtuig biedt dan ook de nodige voordelen ten opzichte van vliegen. Zo kan je onderweg naar buiten kijken, zit je in een trein veel comfortabeler, kan je de hectiek en het gehaast op een vliegveld overslaan, zorgt een treinreis nogal eens voor leuke, onverwachte ontmoetingen en kan je onderweg veel makkelijker af en toe de benen strekken.

Lees ook: Binnenkort nachttrein tussen Brussel en Wenen

Tips om je vliegschaamte te beperken:

- Kies waar mogelijk voor een ander vervoermiddel of reis naar een bestemming dichterbij zodat je niet perse het vliegtuig hoeft te nemen.

- Ga je vliegen, neem dan een rechtstreekse vlucht want een vliegtuig stoot het meeste CO2 uit tijdens het opstijgen en landen.

- Kies voor een zo duurzaam mogelijke luchtvaartmaatschappij. De Atmosfair Airline Index laat van de tweehonderd grootste maatschappijen zien hoeveel CO2 ze uitstoten. TUI Airways scoorde in 2018 het beste.

- Grote vliegtuigen verbruiken relatief minder brandstof dan kleinere vliegtuigen.

- Neem zo weinig mogelijk bagage mee. Wanneer een vliegtuig zwaarder beladen is, stoot het meer uit.

- Compenseer je vlucht via organisaties als Trees for All, Climate Fund of Green Seat.