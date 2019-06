Toerisme naar Tsjernobyl explodeert na succesvolle reeks

Sinds de lancering van de HBO-miniserie Chernobyl is er een massale toestroom van toeristen naar de gelijknamige spookstad in Oekraïne. Het toerisme in de voormalige nucleaire site is intussen bijna verdubbeld.

