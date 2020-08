Fans van 'Lord of the Rings' kunnen nu ook in het echt rondwandelen in de wereld van Tolkien. Niet op de filmsets in Nieuw-Zeeland maar dichterbij, in het nationaal park op een uurtje van Madrid.

In het noordelijke deel van de Spaanse Sierra de Guadarrama opende een gloednieuwe wandelroute die helemaal in het teken staat van de trilogie. Je kan de 122 kilometer van de 'El camino del anillo' in een week tijd afleggen. De prachtige landschappen en eeuwenoude dorpen doen denken aan Tolkiens Midden-Aarde. De doorgaans erg populaire wandelregio ligt er tegenwoordig redelijk verlaten bij, wandelaars worden dan ook aangespoord om in lokale hotels te overnachten en zo de plaatselijke ondernemers te steunen. Je bepaalt zelf of je de route individueel of in groep aflegt. Het beginpunt van de route ligt bij het informatiecentrum in El Molar.

null © iStock

Sierra de Guadarrama

De 80 km lange bergketen Sierra de Guaderrama werd in 2013 een - deels beschermd - nationaal park. De hoogste berg is de Peñalara (2430 meter), met vreemde vormen zoals de El Yelmo-top. Het gevarieerde, vrij groene landschap bestaat uit bergen, valleien en meren. Tussen de dennen, eiken en steeneiken door kan je er steenbokken, reeën, everzwijnen, hazen, dassen, marters en wilde katten spotten. Het nationaal park heeft een goed onderhouden wandelnetwerk dat normaal druk bewandeld wordt dankzij de nabijheid van Madrid.

