Omdat er onder bepaalde voorwaarden opnieuw kan gereisd worden van en naar het Verenigd Koninkrijk (VK) rijden de treinen van Eurostar vanaf woensdag opnieuw. Passagiers moeten wel in het bezit zijn van een negatieve coronatest.

Voor de treinen van Londen naar Brussel gelden tussen 23 en 31 december nieuwe richtlijnen. Alleen Belgische onderdanen en ingezetenen mogen terugreizen naar België, enkele uitzonderingen daargelaten. Het is volgens Eurostar niet toegestaan om naar Brussel te reizen en dan een aansluiting te nemen naar een bestemming in Nederland, Duitsland of elke andere bestemming buiten België.

Voor de Eurostar-ritten van Londen naar Nederland geldt dat alleen essentiële reizen zijn toegestaan naar Nederland. Alle reizigers moeten een bewijs hebben van een negatieve PCR-test van maximaal 72 uur vóór de reis. Van Londen naar Parijs of Rijsel geldt het volgende: een negatieve PCR COVID-test is nodig om van het VK naar of via Frankrijk te reizen.

Eurostar wijst erop dat de reizigers niet mogen reizen als ze geen negatieve PCR-COVID-19-test kunnen voorleggen die maximaal 72 uur voor het vertrek werd afgenomen. De treinmaatschappij benadrukt ook nog dat de reizigers voor alle bestemmingen een uitgeprinte versie moeten voorleggen van de testresultaten.

Voor de treinen van Londen naar Brussel gelden tussen 23 en 31 december nieuwe richtlijnen. Alleen Belgische onderdanen en ingezetenen mogen terugreizen naar België, enkele uitzonderingen daargelaten. Het is volgens Eurostar niet toegestaan om naar Brussel te reizen en dan een aansluiting te nemen naar een bestemming in Nederland, Duitsland of elke andere bestemming buiten België. Voor de Eurostar-ritten van Londen naar Nederland geldt dat alleen essentiële reizen zijn toegestaan naar Nederland. Alle reizigers moeten een bewijs hebben van een negatieve PCR-test van maximaal 72 uur vóór de reis. Van Londen naar Parijs of Rijsel geldt het volgende: een negatieve PCR COVID-test is nodig om van het VK naar of via Frankrijk te reizen.Eurostar wijst erop dat de reizigers niet mogen reizen als ze geen negatieve PCR-COVID-19-test kunnen voorleggen die maximaal 72 uur voor het vertrek werd afgenomen. De treinmaatschappij benadrukt ook nog dat de reizigers voor alle bestemmingen een uitgeprinte versie moeten voorleggen van de testresultaten.