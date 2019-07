Aan de voet van ons land ligt het Groothertogdom Luxemburg, het op Malta na kleinste landje binnen de EU. Maar op die geringe oppervlakte kan zowel jong als oud werkelijk voor alles terecht: een lekkere keuken, een rijke cultuur en natuurlandschappen met helder water om uren in te stoeien.

1. Luxemburg stad

In het hartje van Luxemburg ligt de oude stad, die in het jaar 963 werd gesticht en nu deel uitmaakt van het UNESCO-wereldcultuurerfgoed. De ruïnes zijn prachtig vergroeid met het groen dat zich een verdere weg baant langs het water en de pittoreske huizen. Als je de lift naar boven neemt, dan kom je op de hoogvlakte van Kirchberg en de moderne buurt van de winkelstraten en Europese instellingen.

Oude binnenstad van Luxemburg © Getty

2. Culinair genieten

Hoewel Luxemburg vooral bekend staat om zijn witte wijnen, is de Crémant de Luxembourg een schuimwijn die heerlijk smaakt in het decor van het groene landschap. Ook qua eten is het niet lang zoeken naar authenticiteit: op de menukaart van bijna elk restaurant vind je lokale specialiteiten, zoals boerenpaté of Gromperekichelcher (aardappelpannenkoeken). In de oude binnenstad is Vins Fins een absolute aanrader: in de gezellige bar krijg je biologische wijn en overheerlijke streekproducten geserveerd.

Café in Luxemburg stad © Getty

3. Wandelen

In Luxemburg vind je nog natuurhoekjes waar geen menselijk spoor te ontdekken valt. In Mullerthal - ook wel Klein Zwitserland genoemd - ontdek je via kronkelende wandelpaadjes een uitzonderlijk landschap met watervallen en rotsformaties. En achter iedere bocht kan een charmant dorpje of een indrukwekkende ruïne verschijnen. Aan de andere kant van de Luxemburg, in en rond Esch-sur-Sûre, is er een rijke keuze aan wandelcircuits die je in een aantal kilometers voeren langs uitgestrekte graan- en bloemenvelden, bossen en adembenemende panorama's.

Waterval in Mullerthal © Getty

4. Avontuur

Een kilometer ten westen van Esch-sur-Sûre, in het midden van het natuurpark van de Boven Sûre, ligt een stuwmeer waar je kunt zwemmen, kanovaren, duiken, surfen en zeilen. Meer naar boven toe liggen ook gezellige strandjes waar je een frisse duik in het propere water kunt nemen. Om om te mountainbiken ben je hier op de juiste plek. Meer naar beneden in het westen van Luxemburg ligt Steinfort Adventure, een avonturenpark waar het hele gezin zich aan klimparcours van verschillende moeilijkheidsgraad kan wagen.

Esch-sur-Sûre in Luxemburg © Getty

5. Skaten

Voor de jeugd die houdt van skaten is het relatief nieuwe Skatepark Péitruss een echte must. Met zijn 3.400 vierkante meter en uitdagende skatebowls en -pistes is het één van de grootste skateparken van Europa. Het is een stukje architectuur dat voor iedereen de omweg waard is: om het park, gelegen aan de voet van de oude viaduct, harmonisch te integreren inspireerden de ontwerpers zich qua vormen en materiaalgebruik op de oude versterkingen van Luxemburg.