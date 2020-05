Sinds de start van het logiesdecreet, op 1 april 2017, is het aantal logies in Vlaanderen gestegen met 40 procent tot 24.043. Dat blijkt uit cijfers van minister die Vlaams parlementslid Cathy Coudyser (N-VA) heeft opgevraagd bij minister van Toerisme Zuhal Demir.

Sinds 1 april 2017 is in Vlaanderen een vernieuwd logiesdecreet van kracht. Dat zette het mes in een wirwar aan regeltjes en voorschriften waaraan men moest voldoen om een toeristisch logies te kunnen opstarten. Enkel de meest essentiële voorwaarden die noodzakelijk zijn om te kunnen waken over de veiligheid en het comfort van de logerende gasten bleven over.

Tegelijk kon de toeristische ondernemer zijn logies onderscheiden van anderen door een vrijwillige erkenning als hotel, B&B, vakantiewoning, camping en/of een comfortclassificatie of sterrensysteem. Drie jaar na de start van het nieuwe decreet zijn er bij Toerisme Vlaanderen 24.043 toeristische logies aangemeld. Dat zijn er 6.884 of omgerekend 40 procent meer dan bij de aanvang.

Vrijwillige erkenning

Een op de vijf uitbaters heeft geopteerd voor een vrijwillige 'erkenning' vanwege Toerisme Vlaanderen. Zij kunnen met andere woorden gebruik maken van beschermde benamingen zoals hotel, B&B, vakantiewoning, camping of vakantiepark en kunnen een comfortclassificatie (sterren) krijgen.

Uit de cijfers blijkt nog dat Toerisme Vlaanderen in 2019 zo'n 1.113 handhavingsonderzoeken heeft gevoerd na een klacht of in het kader van een steekproef of onderzoek. In minstens 218 dossiers betrof het een verblijf dat via Airbnb wordt aangeboden. 831 dossiers werden het voorbije jaar afgerond hetzij omdat het logies voldeed aan de voorwaarden, zich in regel stelde of de uitbating werd stopgezet.

Tegen 13 logies, waarvan 3 Airbnb logies, heeft Toerisme Vlaanderen een bevel tot stopzetting uitgevaardigd. De overige 282 dossiers zijn nog steeds in behandeling. 'De perceptie die leeft dat logies die via boekingsplatformen, zoals Airbnb, verhuurd worden, niet gebonden zijn aan de wettelijke normen en niet gecontroleerd worden, klopt niet', stelt Cathy Coudyser.

Het is nog afwachten hoe de coronacrisis deze cijfers zal beïnvloeden.

Sinds 1 april 2017 is in Vlaanderen een vernieuwd logiesdecreet van kracht. Dat zette het mes in een wirwar aan regeltjes en voorschriften waaraan men moest voldoen om een toeristisch logies te kunnen opstarten. Enkel de meest essentiële voorwaarden die noodzakelijk zijn om te kunnen waken over de veiligheid en het comfort van de logerende gasten bleven over. Tegelijk kon de toeristische ondernemer zijn logies onderscheiden van anderen door een vrijwillige erkenning als hotel, B&B, vakantiewoning, camping en/of een comfortclassificatie of sterrensysteem. Drie jaar na de start van het nieuwe decreet zijn er bij Toerisme Vlaanderen 24.043 toeristische logies aangemeld. Dat zijn er 6.884 of omgerekend 40 procent meer dan bij de aanvang. Een op de vijf uitbaters heeft geopteerd voor een vrijwillige 'erkenning' vanwege Toerisme Vlaanderen. Zij kunnen met andere woorden gebruik maken van beschermde benamingen zoals hotel, B&B, vakantiewoning, camping of vakantiepark en kunnen een comfortclassificatie (sterren) krijgen. Uit de cijfers blijkt nog dat Toerisme Vlaanderen in 2019 zo'n 1.113 handhavingsonderzoeken heeft gevoerd na een klacht of in het kader van een steekproef of onderzoek. In minstens 218 dossiers betrof het een verblijf dat via Airbnb wordt aangeboden. 831 dossiers werden het voorbije jaar afgerond hetzij omdat het logies voldeed aan de voorwaarden, zich in regel stelde of de uitbating werd stopgezet. Tegen 13 logies, waarvan 3 Airbnb logies, heeft Toerisme Vlaanderen een bevel tot stopzetting uitgevaardigd. De overige 282 dossiers zijn nog steeds in behandeling. 'De perceptie die leeft dat logies die via boekingsplatformen, zoals Airbnb, verhuurd worden, niet gebonden zijn aan de wettelijke normen en niet gecontroleerd worden, klopt niet', stelt Cathy Coudyser. Het is nog afwachten hoe de coronacrisis deze cijfers zal beïnvloeden.