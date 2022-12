Weg met de feesten: drie citytrips met de trein

Je wil er even tussenuit met de feestdagen, zonder op een vliegtuig of in de wagen te kruipen? Dat treft. Treinreizen zijn aan een comeback bezig en wij spoorden naar drie buurlanden, met in onze achterzak de beste tips en leukste adressen van locals.

In minder dan vier uur trein je van Brussel naar het Duitse Frankfurt, een bruisende stad met een interessante creatieve en culinaire community. De Duitste art director en merkenconsulente Justina Honsel tipt er haar beste adresjes, van de lekkerste koffie van de stad tot een gezellige bar met alleen natuurwijnen op de kaart.

Liever naar Frankrijk? In minder dan vijf uur treinen, zit je in de Franse stad Rennes, toegangspoort naar Bretagne. Als grootste stad van de regio combineert Rennes het beste van land en zee. Fransman Etienne Bernard, directeur van het kunsteninstituut FRAC, deelt er zijn favoriete adressen, van een vrolijke rommelmarkt tot de beste crêperie.

Maar je kan ook naar Amsterdam, daar ben je met de trein al in minder dan twee uur. De Nederlandse cabaretier en auteur Paulien Cornelisse deelt er haar leukste plekken, van een bijzonder museum over Japanse kunst tot een geheim Chinees restaurant met heerlijke dimsums.