Sardinië baadt in uitzonderlijk warm weer. Op een resort aan de oostelijke kust is het kwik tot een nieuwe recordhoogte voor februari gestegen: 27 graden.

Volgens de Franse meteorologische website Meteociel.fr is de recordtemperatuuur om 12 uur bereikt in Capo Bellavista. Het Italiaanse persbureau ANSA zegt dat het vorige maandrecord voor Sardinië 26 graden bedroeg. Tegenover het persbureau vertelde de Italiaanse luchtmacht dat de temperatuur van maandag ver boven het gemiddelde voor deze periode lag: normaal 13 tot 15 graden.

De luchtmacht zegt ook een maximumtemperatuur van 25 graden te hebben gemeten in de stad Tortoli, 6 km landinwaarts van Capo Bellavista. Dinsdag zou het weer op Sardinië omslaan met het kwik dat zakt naar 15-18 graden en krachtige wind uit het noordwesten.

Lees ook: Deze plaatsen moet je zien in Sardinië

Volgens de Franse meteorologische website Meteociel.fr is de recordtemperatuuur om 12 uur bereikt in Capo Bellavista. Het Italiaanse persbureau ANSA zegt dat het vorige maandrecord voor Sardinië 26 graden bedroeg. Tegenover het persbureau vertelde de Italiaanse luchtmacht dat de temperatuur van maandag ver boven het gemiddelde voor deze periode lag: normaal 13 tot 15 graden. De luchtmacht zegt ook een maximumtemperatuur van 25 graden te hebben gemeten in de stad Tortoli, 6 km landinwaarts van Capo Bellavista. Dinsdag zou het weer op Sardinië omslaan met het kwik dat zakt naar 15-18 graden en krachtige wind uit het noordwesten.