Wereldwijd lozen mensen tonnen stikstof en fosfor in de oceanen, wat ernstige gevolgen kan hebben voor de onderwaterwereld. VN-secretaris-generaal Antonio Guterres trekt dan ook aan de alarmbel, want uit een recent VN-rapport blijkt dat het aantal dode zones in de oceanen - plekken waar er geen of nauwelijks nog zuurstof in het water zit - aanzienlijk is toegenomen.

Tussen 2008 en 2019 is het aantal dode zones gestegen van meer dan 400 tot ongeveer 700, aldus het tweede World Ocean Assessment van de VN, dat rapporteert over de toestand van de oceanen. Naast de Golf van Mexico en de Zuid-Chinese Zee worden vooral de Oostzee en de Noordzee getroffen.

Het fenomeen komt van nature voor in sommige mariene regio's, voornamelijk door algenbloei. Bij een zeer sterke algengroei kan het zuurstofgehalte tot een gevaarlijk punt dalen. Op die manier kunnen zich in de diepte enorme zones vormen die een bedreiging vormen voor het leven. Het lozen van voedingsstoffen in de oceaan, zoals stikstof en fosfor, bevordert dergelijke algenbloei.

Alarmerende trend

Er wordt geschat dat de door de mens veroorzaakte stikstofinvoer aan de kusten in de eerste helft van de 21ste eeuw zal verdubbelen, aldus het rapport. Daarnaast zouden stijgende watertemperaturen door de klimaatopwarming ook een negatieve impact hebben.

VN-secretaris Antonio Guterres spreekt dan ook van een alarmerende trend. 'De druk van veel menselijke activiteiten blijft de oceanen belasten en belangrijke habitats vernietigen', klinkt het. Hij benadrukte nogmaals het belang van een verminderde CO2-uitstoot, want die is nefast voor het onderwaterleven.

Ondertussen ziet de VN wel een positieve ontwikkeling in het aantal incidenten met schepen. De ongevallen op de oceanen zijn de afgelopen jaren aanzienlijk afgenomen. Tussen 2014 en 2018 gingen jaarlijks gemiddeld 88 schepen 'verloren', in de voorgaande vijf jaar waren dat er nog elk jaar 120. Er zijn ook steeds minder incidenten met olielekkages.

