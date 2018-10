Spectaculaire nieuwe wandelroute geopend in Patagonië (plus tien andere wandeltochten in Patagonië)

In het Chileense deel van Patagonië is de nieuwe wandelroute Patagonian Route of Parks geopend. De route is meer dan 2.800 kilometer lang en verbindt zeventien nationale parken met elkaar. De spectaculaire route voert je door al het moois dat Patagonië te bieden heeft: over besneeuwde bergtoppen, langs felblauwe gletsjermeren, vulkanen, meren en door bossen. Je doorkruist maar liefst 24 ecosystemen waarin 140 vogelsoorten en 46 soorten zoogdieren leven. De route loopt tussen Puero Montt in het noorden van Patagonië helemaal naar het uiterste zuiden bij Kaaphoorn.

De route is mogelijk gemaakt door een gigantische landdonatie van de Tompkins Foundation, bekend van de outdoormerken Patagonia en The North Face.

In januari van dit jaar doneerde deze stichting van het echtpaar McDivitt en Douglas Tompkins meer dan 40.000 vierkante kilometer grond aan de Chileense regering met de bedoeling er vijf nieuwe nationale parken te creëren en bestaande nationale parken uit te breiden. De Tompkins kochten jarenlang grond op in het gebied om het te beschermen tegen bos- en landbouw. In 2015 kwam Douglas om het leven door een kajakongeval, maar zijn vrouw zette hun gezamenlijke project voort.

Op de - voorlopig enkel nog Spaanstalige - website Ruta de los Parques vind je alle informatie over de zeventien nationale parken, de dorpjes, de voorzieningen onderweg zoals picknickplaatsen, slaapplekken en restaurants, suggesties voor wandelroutes van enkele dagen (niet iedereen is immers in de gelegenheid om de volledige route te wandelen) en een pak foto's om je alvast enthousiast te maken.

Een overzicht van tien kortere, mooie wandelingen in Patagonie, vind je op de website Be my Travel Muse.