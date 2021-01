Vorig jaar maakten vier nieuwe bijensoorten hun opwachting in België, enkele andere soorten komen vaker voor. Dat meldt Natuurpunt in een persbericht. Toch verwacht de vereniging dat de klimaatopwarming ook een negatief effect kan hebben voor andere bijensoorten.

Afgelopen jaar werd andermaal gekenmerkt door lange periodes van droogte en hittegolven. Naast het verwoestende effect op de natuur, stelt Natuurpunt vast dat het warmere klimaat er ook voor zorgt dat heel wat nieuwe soorten ook in onze contreien hun opwachting maken. Zo werden vorig jaar vier nieuwe bijensoorten ontdekt.

De tweecellige zandbij (Andrena lagopus) werd op amper tien dagen tijd twee keer waargenomen in de provincie Namen, terwijl de zwartpootwolbij (Anthidium septemspinosum) haar opwachting maakte in hartje Brussel. Daarnaast maakten ook de zwartbuikbehangersbij (Megachile nigriventris) en de Anthidium florentinum, die nog geen Nederlandse naam kreeg, voor het eerst hun opwachting.

Het verschijnen van soorten is gemakkelijker vast te stellen dan het verdwijnen

Bovendien stelt Natuurpunt vast dat sommige bijen de afgelopen jaren een opvallende opmars of comeback maakten. Zo verovert de vierbandgroefbij (Halictus quadricinctus) sinds 2016 alsmaar meer terrein, terwijl ook de driedoornige metselbij (Hoplitis tridentata) veel vaker werd waargenomen.

Toch waarschuwt Natuurpunt dat een warmer klimaat niet voor alle bijensoorten even gunstig is. De natuurvereniging verwacht dan ook dat koudeminnende soorten op termijn zullen verdwijnen uit ons land. Al is dat moeilijker in cijfermateriaal te gieten. 'Het verschijnen van soorten is gemakkelijker vast te stellen dan het verdwijnen', klinkt het. De vereniging wijst er ook op dat nog steeds 33 procent van alle bijeensoorten in ons land met uitsterven is bedreigd, terwijl 12 procent al uitgestorven is.

Afgelopen jaar werd andermaal gekenmerkt door lange periodes van droogte en hittegolven. Naast het verwoestende effect op de natuur, stelt Natuurpunt vast dat het warmere klimaat er ook voor zorgt dat heel wat nieuwe soorten ook in onze contreien hun opwachting maken. Zo werden vorig jaar vier nieuwe bijensoorten ontdekt. De tweecellige zandbij (Andrena lagopus) werd op amper tien dagen tijd twee keer waargenomen in de provincie Namen, terwijl de zwartpootwolbij (Anthidium septemspinosum) haar opwachting maakte in hartje Brussel. Daarnaast maakten ook de zwartbuikbehangersbij (Megachile nigriventris) en de Anthidium florentinum, die nog geen Nederlandse naam kreeg, voor het eerst hun opwachting. Bovendien stelt Natuurpunt vast dat sommige bijen de afgelopen jaren een opvallende opmars of comeback maakten. Zo verovert de vierbandgroefbij (Halictus quadricinctus) sinds 2016 alsmaar meer terrein, terwijl ook de driedoornige metselbij (Hoplitis tridentata) veel vaker werd waargenomen. Toch waarschuwt Natuurpunt dat een warmer klimaat niet voor alle bijensoorten even gunstig is. De natuurvereniging verwacht dan ook dat koudeminnende soorten op termijn zullen verdwijnen uit ons land. Al is dat moeilijker in cijfermateriaal te gieten. 'Het verschijnen van soorten is gemakkelijker vast te stellen dan het verdwijnen', klinkt het. De vereniging wijst er ook op dat nog steeds 33 procent van alle bijeensoorten in ons land met uitsterven is bedreigd, terwijl 12 procent al uitgestorven is.