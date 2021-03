Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) lanceert in samenwerking met het Vlaamse instituut voor natuur- en bosonderzoek (INBO) een webapplicatie waarmee de gegevens van de vogeltrek in de Benelux in realtime te raadplegen zijn.

'Hoewel de vogeldetecties van een groot aantal Europese weerradars, waaronder de Belgische, al geruime tijd beschikbaar worden gesteld als open data, bleef het uitlezen en de visualisatie van deze data veelal specialistenwerk. Met de lancering van de nieuwe website, willen KMI en INBO de vogeldetectie door weerradars toegankelijk maken voor iedereen', luidt het.

De gegevens in de webapplicatie - te raadplegen via meteo.be/vogeldetectie - komen van tien weerraders, waarvan vier in België en telkens twee in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Ze worden weergegeven in twee grafieken. De eerste toont het aantal vogels dat op een bepaald moment over de radar passeerde, de tweede geeft een beeld van hoe de vogels verdeeld zijn over de verticale lagen van de atmosfeer (vogeldichtheid).

Volgens het KMI en het INBO kwam de vogeltrek dit jaar uitzonderlijk vroeg op gang, in het tweede deel van februari wegens het ongewoon warme weer, en dat vooral in het oosten van de Benelux als gevolg van de windrichting. Doorgaans vindt de massale voorjaarstrek in maart en tot midden april plaats. De omgekeerde beweging naar het zuiden maken de vogels gewoonlijk tussen midden september en eind oktober.

Voor de ontwikkeling van de website kregen het KMI en het INBO ook begeleiding van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) en financiële ondersteuning van het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO).

