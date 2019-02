In beeld: ode aan de meest bedreigde diersoorten in iedere Amerikaanse staat

De mensen zijn de grootste vijand van de biodiversiteit. Wij zijn verantwoordelijk voor de bedreigde status van van maar liefst 99 procent van de dieren in de gevarenzone. Gelukkig bestaan er ook natuurbeschermers die zich alle moeite getroosten om deze dieren te helpen. Hun inspanningen hebben niet kunnen voorkomen dat er alleen al in de VS honderden diersoorten vechten om te blijven bestaan. NetCredit wil met deze geillustreerde posters aandacht vragen voor deze strijd door een ode te brengen aan de dieren die in iedere Amerikaanse staat het sterkst bedreigd worden.