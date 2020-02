In beeld: dalend aantal pinguïns op Antarctica

Greenpeace maakte een expeditie naar Antarctica en stelde er met eigen ogen en met behulp van dronebeelden dat het aantal pinguïns in de afgelopen vijftig jaar dramatisch gedaald is. Het aantal stormbandpinguïns, genoemd naar de smalle zwarte streep net onder het hoofd, op westelijk Antarctica is zelfs met 77 procent afgenomen.

Lees ook: Aantal pinguïns op Antarctica schrikbarend gedaald, zegt Greenpeace

Volgens bioloog Steve Forrest 'gebeurt er iets in de fundamentele bouwstenen van de voedselketen. Er is minder voedsel en dat drukt de populatie alsmaar meer en de vraag is: kan dat zo door blijven gaan?' Heather Lynch, als professor ecologie verbonden aan Stony Brook University, zegt dat er meerdere factoren een rol kunnen spelen, maar dat al het bewijs in de richting van klimaatverandering wijst als verantwoordelijke voor de veranderingen die we zien.

Greenpeace vraagt de Verenigde Naties daarom om dertig procent van de oceanen in de wereld te beschermen. Volgens wetenschappers is dat het minimum dat nodig is om alle door menselijke activiteit veroorzaakte schade een halt toe te roepen.







Pinguïns © Greenpeace .







Pinguïns © Greenpeace .







Pinguïns © Greenpeace .







Pinguïns © Greenpeace .







Pinguïns © Greenpeace .







Pinguïns © Greenpeace .







Pinguïns © Greenpeace .







Pinguïns © Greenpeace .







Pinguïns © Greenpeace .







Pinguïns © Greenpeace .







Pinguïns © Greenpeace .







Pinguïns © Greenpeace .







Pinguïns © Greenpeace Paradise Harbour in 2020







Pinguïns © Greenpeace Paradise Harbour in 2007







Pinguïns © Greenpeace .







Pinguïns © Greenpeace .







Pinguïns © Greenpeace .







Pinguïns © Greenpeace .







Pinguïns © Greenpeace .







Pinguïns © Greenpeace .







Pinguïns © Greenpeace .







Pinguïns © Greenpeace .







Pinguïns © Greenpeace .







Pinguïns © Greenpeace .







Pinguïns © Greenpeace .







Pinguïns © Greenpeace .







Pinguïns © Greenpeace .







Pinguïns © Greenpeace .







Pinguïns © Greenpeace .







Pinguïns © Greenpeace .







Pinguïns © Greenpeace .







Pinguïns © Greenpeace .







Pinguïns © Greenpeace .







Pinguïns © Greenpeace .