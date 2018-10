Enorme roofzuchtige muizen bedreigen zeldzame albatrossen

Een 'hartverscheurend' drama is aan de gang op het 'schijnbaar idyllische' en onbewoonde eiland, de thuisbasis van meer dan acht miljoen vogels van drieëntwintig soorten en waarvan de fauna en flora door de UNESCO als Werelderfgoed is geclassificeerd, meldt de Royal Society for the Protection of Birds (RSPB).

Het onbewoonde eilandje behoort tot de archipel van het Brits overzees gebiedsdeel Sint-Helena, Ascension en Tristan da Cunha langs de Afrikaanse kust. Het is de biotoop van de tristanalbatros (Diomedea dabbenena) met een roze snavel en zwart-wit verenkleed, die met uitsterven wordt bedreigd.

Op zijn website legt de RSPB uit dat de muizen, die door schepen in de 19e eeuw per toeval op het eiland terechtkwamen, goed hebben geboerd en in omvang verdubbeld of zelfs verdrievoudigd zijn. Ze roven eieren en vallen kuikens in groep aan, waardoor de endemische vogelsoorten jaarlijks rond de twee miljoen exemplaren verliezen.

De vereniging is nu een operatie begonnen met de steun van de Amerikaanse en Zuid-Afrikaanse overheid om de ramp te stoppen en de muizen tegen 2020 uit te roeien. De campagne bestaat erin om per helikopter graankorrels met muizengif op het eiland te verspreiden om alle vogelsoorten, en vooral dan de iconische albatrossen, tegen de vraatzucht van de knaagdieren te beschermen.