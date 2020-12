Een nieuwe dodelijke huidziekte bij dolfijnen wordt veroorzaakt door klimaatverandering, stellen Amerikaanse onderzoekers. De oorzaak is een te laag zoutgehalte in het water aan de kust na hevige stormen.

Een nieuwe dodelijke huidziekte voor dolfijnen werd voor het eerst vastgesteld na de orkaan Katrina, bij tuimelaars in de buurt van New Orleans, in 2005. Wetenschappers van het Marine Mammal Center in Sausalito (Californië) en internationale onderzoekers stellen nu dat de ziekte wordt veroorzaakt door een daling van het zoutgehalte in zee. Dit is een gevolg van frequente en ernstige stormen zoals Katrina.

Vlekken en bobbels

In de afgelopen jaren waren er in de VS aanzienlijke uitbraken van de huidziekte in Louisiana, Mississippi, Alabama, Florida en Texas. Ook in Australië lijden dolfijnen aan de huidziekte.

Op al deze locaties was sprake van een plotselinge en drastische daling van het zoutgehalte in het water. Door het toegenomen aantal intense orkanen en cyclonen belanden ongebruikelijke volumes regenwater in zee. Dit gebeurt vooral als een periode van droogte aan de storm voorafgaat.

Door het regenwater verandert het water aan de kust in zoet water. Dat heeft een impact op kustdolfijnen: zij zijn gewend aan verschillende zoutniveaus als gevolg van seizoenswisselingen, maar leven niet in zoet water. Daardoor worden ze ziek. Ze ontwikkelen vlekken en bobbels op de huid. Bij sommige dolfijnen is tot 70 procent van hun huid aangetast. De langetermijnvooruitzichten voor dolfijnen met de ziekte zijn slecht, vooral bij dieren die langdurig blootgesteld zijn aan zoet water

Zeldzame dolfijn aangetast

Aangezien dit type orkanen steeds vaker voorkomt, zullen er in de toekomst ook vaker ziekte-uitbraken zijn bij dolfijnen, zeggen de onderzoekers. De kust kan maandenlang zoet water bevatten, vooral na intense stormen zoals de orkanen Harvey en Katrina in de VS.

Burrunandolfijn © Getty Images

Momenteel is in Australië een grote uitbraak gaande die de zeldzame Burrunandolfijn in het zuidoosten van het land bedreigt. De resultaten van het onderzoek in California zijn van groot belang voor deze dolfijnen. Nu kunnen experts beter diagnoses stellen en de dieren behandelen. 'We hopen dat deze studie de eerste stap is om de ziekte in te dijken', zegt Pádraig Duignan, hoofdpatholoog aan het Marine Mammal Center, het grootste ziekenhuis voor zeedieren wereldwijd.

Duignan hoopt bovendien dat het onderzoek ook de strijd tegen klimaatverandering zou kunnen aanzwengelen. 'De opwarming van de oceanen heeft wereldwijd gevolgen voor zeezoogdieren. Dolfijnen in kustregio's worden al bedreigd door verlies aan habitat en degradatie. Op basis van dit onderzoek kunnen we alvast een impact hebben op de factoren die leiden tot ziekte-uitbraken bij de dolfijnen.'

Een nieuwe dodelijke huidziekte voor dolfijnen werd voor het eerst vastgesteld na de orkaan Katrina, bij tuimelaars in de buurt van New Orleans, in 2005. Wetenschappers van het Marine Mammal Center in Sausalito (Californië) en internationale onderzoekers stellen nu dat de ziekte wordt veroorzaakt door een daling van het zoutgehalte in zee. Dit is een gevolg van frequente en ernstige stormen zoals Katrina.In de afgelopen jaren waren er in de VS aanzienlijke uitbraken van de huidziekte in Louisiana, Mississippi, Alabama, Florida en Texas. Ook in Australië lijden dolfijnen aan de huidziekte.Op al deze locaties was sprake van een plotselinge en drastische daling van het zoutgehalte in het water. Door het toegenomen aantal intense orkanen en cyclonen belanden ongebruikelijke volumes regenwater in zee. Dit gebeurt vooral als een periode van droogte aan de storm voorafgaat.Door het regenwater verandert het water aan de kust in zoet water. Dat heeft een impact op kustdolfijnen: zij zijn gewend aan verschillende zoutniveaus als gevolg van seizoenswisselingen, maar leven niet in zoet water. Daardoor worden ze ziek. Ze ontwikkelen vlekken en bobbels op de huid. Bij sommige dolfijnen is tot 70 procent van hun huid aangetast. De langetermijnvooruitzichten voor dolfijnen met de ziekte zijn slecht, vooral bij dieren die langdurig blootgesteld zijn aan zoet waterAangezien dit type orkanen steeds vaker voorkomt, zullen er in de toekomst ook vaker ziekte-uitbraken zijn bij dolfijnen, zeggen de onderzoekers. De kust kan maandenlang zoet water bevatten, vooral na intense stormen zoals de orkanen Harvey en Katrina in de VS.Momenteel is in Australië een grote uitbraak gaande die de zeldzame Burrunandolfijn in het zuidoosten van het land bedreigt. De resultaten van het onderzoek in California zijn van groot belang voor deze dolfijnen. Nu kunnen experts beter diagnoses stellen en de dieren behandelen. 'We hopen dat deze studie de eerste stap is om de ziekte in te dijken', zegt Pádraig Duignan, hoofdpatholoog aan het Marine Mammal Center, het grootste ziekenhuis voor zeedieren wereldwijd.Duignan hoopt bovendien dat het onderzoek ook de strijd tegen klimaatverandering zou kunnen aanzwengelen. 'De opwarming van de oceanen heeft wereldwijd gevolgen voor zeezoogdieren. Dolfijnen in kustregio's worden al bedreigd door verlies aan habitat en degradatie. Op basis van dit onderzoek kunnen we alvast een impact hebben op de factoren die leiden tot ziekte-uitbraken bij de dolfijnen.'