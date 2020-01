Dit zijn de meest bedreigde planten in de Verenigde Staten

Wanneer we het over bedreigde soorten hebben, denken we meestal aan dieren. Maar ook planten hebben het moeilijk. De nodige plantensoorten dreigen, net als sommige dieren, uit te sterven. Volgens het Center for Biological Diversity is de mens verantwoordelijk voor de bedreigde status van maar liefst 99 procent van de soorten.

Om aandacht te vragen voor de planten die op het punt staan voorgoed te verdwijnen, maakte Luke Doyle voor NetCredit een mooi overzicht van de planten die in iedere staat van de Verenigde Staten het sterkst met uitsterven bedreigd worden. Om te bepalen om welke planten het gaat, maakten ze gebruik van de USDA database of threatened and endangered plants.







Bedreigde planten © NetCredit Alabama: Canebrake Pitcher Plant







Bedreigde planten © NetCredit Alaska: Aleutian Holly Fern







Bedreigde planten © NetCredit Arizona: Nichols Echinocactus







Bedreigde planten © NetCredit Arkansas: Southern Spicebush







Bedreigde planten © NetCredit Californië: Ventura marsh milk vetch







Bedreigde planten © NetCredit Colorado: Buckwheat







Bedreigde planten © NetCredit Connecticut: Sandplain False Foxglove







Bedreigde planten © NetCredit Delaware: Canby's Cowbne







Bedreigde planten © NetCredit Florida: Avon Park Rattlebox







Bedreigde planten © NetCredit Georgia: Blackspore Quillwort







Bedreigde planten © NetCredit Hawaii: Cabbage o a Stick







Bedreigde planten © NetCredit Idaho: Hermit Milkvetch







Bedreigde planten © NetCredit Illinois: Running Buffalo Clover







Bedreigde planten © NetCredit Indiana: Short's Goldenrod







Bedreigde planten © NetCredit Iowa: Blue Giant Hyssop







Bedreigde planten © NetCredit Kansas: Mead's Milkweed







Bedreigde planten © NetCredit Kentucky: Filmy Angelica







Bedreigde planten © NetCredit Louisiana: Quillwort







Bedreigde planten © NetCredit Maine: Furbish's Lousewort







Bedreigde planten © NetCredit Maryland: Barbedbristle Bulrush







Bedreigde planten © NetCredit Massachusetts: Adam and Eve







Bedreigde planten © NetCredit Michigan: Michigan Monkey Flower







Bedreigde planten © NetCredit Minnesota: Minnesota Fawnlily







Bedreigde planten © NetCredit Mississippi: False Rosemary







Bedreigde planten © NetCredit Missouri: Virginia Sneezeweed







Bedreigde planten © NetCredit Montana: Streambank Wild Hollyhock







Bedreigde planten © NetCredit Nebraska: Blowout Beardtongue







Bedreigde planten © NetCredit Nevada: Amargosa Niterwort







Bedreigde planten © NetCredit New Hampshire: Jesup's Milkvetch







Bedreigde planten © NetCredit New Jersey: Chaffseed







Bedreigde planten © NetCredit New Mexico: Holy Ghost Ipomopsis







Bedreigde planten © NetCredit New York: Arnica







Bedreigde planten © NetCredit North Carolina: Jones Pitcher Plant







Bedreigde planten © NetCredit North Dakota: Great Plains White Fringed Orchid







v © NetCredit Ohio: American Globeflower







Bedreigde planten © NetCredit Oklahoma Prairie White Fringed Orchid







Bedreigde planten © NetCredit Oregon: Gentner's fritillary







Bedreigde planten © NetCredit Pennsylvania: Smooth Purple Coneflower







Bedreigde planten © NetCredit Rhode Island: Dragon's Mouth







Bedreigde planten © NetCredit South Carlina: Schweinitz's Sunflower







Bedreigde planten © NetCredit South Dakota: Great Plains White Fringed Orchid







Bedreigde planten © NetCredit Tennessee: Limestone Glad Milkvetch







Bedreigde planten © NetCredit Texas: Navasota Lady's Tresses







Bedreigde planten © NetCredit Utah: Phacelia







Bedreigde planten © NetCredit Vermont: Auricled Twayblade







Bedreigde planten © NetCredit Virginia: Streambank Bittercress







Bedreigde planten © NetCredit Washington: Oregon Checkerbloom







Bedreigde planten © NetCredit West Virginia: Shale Barren Rockcress







Bedreigde planten © NetCredit Wisconsin: Leafy Prairie Clover