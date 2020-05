Al 15 jaar maakt Jenny, een 23-jarige Arabische merrie, iedere dag een wandeling door de Frankfurtse wijk Fechenheim. Ze is daar altijd een graag geziene gast, maar al helemaal nu mensen grotendeels thuis moeten blijven.

Jenny is een 23-jarige Arabische merrie die met haar eigenaren Werner en Anna Weischeidel in Fechenheim, een deelgemeente van de Duitse stad Frankfurt, woont. Al een jaar of vijftien maakt ze iedere dag een wandeling van zo'n twintig kilometer door de gemeente. Ze is er uren mee bezig want onderweg knabbelt ze aan blaadjes en gras en wordt ze door inwoners vriendelijk begroet, geaaid en geknuffeld. Zeker nu de inwoners veel meer thuis moeten blijven dan normaal, is Jenny een graag geziene gast.

Vroeger wandelde Jenny samen met Werner en Anna, hun andere merrie en twee herdershonden. Maar daar kwam een einde aan toen de andere merrie en een van de honden overleed. In het begin gingen Werner en Anna samen met Jenny wandelen, maar ze ontdekten al snel dat ze het prima zelf kon. Sindsdien trekt ze er iedere dag alleen op uit.

Alhoewel het ondertussen eigenlijk niet meer nodig is omdat iedereen Jenny kent, draagt ze een briefje om haar nek met de tekst 'Ich heisse Jenny, bin nicht weggelaufen, gehe nur spazieren' ('Ik heet Jenny, ben niet weggelopen, maak alleen een wandeling').

Werner en Anna vertrouwen Jenny volledig. Ze heeft een soort ingebouwde klok, zegt Werner. Ze is iedere dag op tijd thuis voor het eten.

