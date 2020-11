Naast de wolf en de lynx lijkt nu ook de goudjakhals op weg naar België. Het dier kwam nooit eerder voor in ons land.

Naast de wolf en de lynx lijkt nu ook de goudjakhals op weg naar België. Dat meldt Jan Loos van Welkom Wolf. De laatste jaren breidt de goudjakhals zich in Europa uit in noordelijke en westelijke richting.

In september werden zes schapen doodgebeten in het Duitse Kranenburg, vlakbij de Nederlandse grens ter hoogte van Nijmegen. Aanvankelijk werd gedacht dat ze gedood werden door een wolf, maar nu blijkt dat de dader een mannelijke goudjakhals is.

Hierdoor wordt de komst van de goudjakhals naar Vlaanderen plots wel heel tastbaar. Kranenburg ligt namelijk op een steenwop van Nederlands Noord-Limburg en pal op de route die wolven Naya, Roger en Noëlla gebruikten om vanuit Duitsland Nederland binnen te komen en vervolgens door te lopen tot Belgisch Limburg.

Nieuwkomer in België

Bij Welkom Wolf zijn ze alleszins klaar voor de komst van de jakhals naar ons land. 'Toen we tien jaar geleden de komst van de wolf naar Vlaanderen voorspelden, registreerden we meteen ook de website www.welkomjakhals.be, want de komst van deze miniwolf stond net als die van de wolf in de sterren geschreven', aldus Jan Loos.

Op de website vind je alle informatie over wat we mogen verwachten als straks de eerste goudjakhals poot zet op Vlaamse bodem. 'Vooral de relatie met wolf en vos is razend interessant. Kort samengevat: wolven gaan jakhalzen uit de weg ruimen, en beide staan ze de vos naar het leven. Alledrie lusten ze schapen, maar aanvallen op schapen zijn toch vooral te verwachten bij wolf en jakhals', klinkt het nog.

De goudjakhals is een nieuwkomer die nooit eerder in ons deel van Europa voorkwam, maar het dier is al een ruime tijd bezig met zijn verspreidingsgebied te verruimen. Het zijn alleseters, maar kleine dieren vormen de basis van hun dieet. De goudjakhals is in Europa beschermd door de Conventie van Bern en door de Habitatrichtlijn. Als een goudjakhals ons bereikt, is hij hier dus meteen beschermd.

