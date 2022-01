Australië heeft een nieuw nationaal park waar het beschermen van inheemse dieren centraal staat

Dryandra Woodland National Park ligt in West-Australia, 180 kilometer ten zuidoosten van Perth. Het is het eerste nationale park in de door landbouw gedomineerde Wheatbelt regio. Vroeger werd het landschap hier gekenmerkt door eucalyptusbomen en andere inheemse planten- en bomensoorten, maar vanaf 1890 werden die massaal verwijderd om plaats te maken voor landbouw. Het Dryandra Woodland is een stuk natuur zoals het er in het verleden uitzag. Het gefragmenteerde nationale park bestaat uit 17 stukken bos met een totale oppervlakte van 28.000 hectare. Dat is nog maar zeven procent van het oorspronkelijke bos.

In dat gebied leven veel verschillende soorten inheemse dieren die onder andere door het velies van hun habitat en door huiskatten en vossen met uitsterven worden bedreigd. Het gaat bijvoorbeeld om zoogdieren zoals de numbat, voskoesoe, zwartstaartbuidelmarter, de gewone kortneusbuideldas, borstelstaartkangoeroerat en tammarwallaby en vogels zoals de uilnachtzwaluw, kortsnavelraafkaketoe, de Australische griel, rosse kruiper en temperatuurvogel. In totaal komen er 24 soorten zoogdieren, 98 vogelsoorten en 41 reptielen voor in het gebied. Daarnaast groeien er bijzondere bomen en planten zoals de eucalyptus, casuarina, kwongan en prachtige wilde bloemen.

Vossen en huiskatten zijn verwijderd uit het gebied en dat heeft met name voor de numbat een enorm verschil gemaakt. In totaal leven er nog zo'n 800 tot 1000 in het wild. In Drayandra Woodland is, doordat er geen katten en vossen meer leven, dat aantal van slechts 5 in 2018 gestegen naar 35 in 2020.

In Dryandra kan je ook kennismaken met de cultuur van de Noongar Aboriginals die hier al zo'n 400.000 jaar leven. In het nationale park zijn bijvoorbeeld de resten van een oude kleioven en rostschilderingen te zien. In de Orchre Trail wandelroute staat die cultuur centraal. Er lopen verschillende andere wandelroutes in het park die variëren in lengte tussen de 1,5 en 12,5 kilometer. Middenin Dryandra ligt het Barna Mia natuurreservaat waar je bedreigde dieren in hun eigen omgeving kan zien. Je kan er deelnemen aan een nachtelijke rondwandeling waar je de nachtdieren die er leven van dichtbij kan bekijken.

Overnachten is mogelijk in kleine chalets in Lions Dryandra Village of op de twee campings Congelin en Gnaala Mia.

Dryandra (Getty) © Getty Images Numbat







Dryandra (Getty) © Getty Images Numbat







Dryandra (Getty) © Getty Images Numbat







Dryandra (Getty) © Getty Images .







Dryandra (Getty) © Getty Images .







Dryandra (Getty) © Getty Images .







Dryandra (Getty) © Getty Images Australische griel







Dryandra (Getty) © Getty Images Bergduivel







Dryandra (Getty) © Getty Images Blauwborstelfje







Dryandra (Getty) © Getty Images Borstelstaartkangoeroerat







Dryandra (Getty) © Getty Images Eucalyptushaantje, het kleinste vogeltje in Australië







Dryandra (Getty) © Getty Images Geelvoetbuidelmuis







Dryandra (Getty) © Getty Images Gewone randlelie







Dryandra (Getty) © Getty Images Gouden fluiter







Dryandra (Getty) © Getty Images Grijsborstvliegenvanger







Dryandra (Getty) © Getty Images Mierenegel







Dryandra (Getty) © Getty Images Pygmee zonnedauw







Dryandra (Getty) © Getty Images Roodkapvliegenvanger







Dryandra (Getty) © Getty Images Rosse kruiper