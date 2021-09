Daintree Rainforest National Park is het oudste en een van de meest rijke regenwouden ter wereld en wordt nu teruggegeven aan de oorspronkelijke Eastern Kuku Yalanji inwoners.

Daintree Rainforest National Park in de Australische staat Queensland is teruggegeven aan de oospronkelijke inwoners: de Eastern Kuku Yalanji. Het naar schatting 180 miljoen jaar oude regenwoud is het oudste ter wereld en onlosmakelijk verbonden met de cultuur van de Kuku Yalanji. 'De cultuur van de Eastern Kuku Yalanji behoort tot de oudste ter wereld en deze overeenkomst erkent hun recht om hun land te beheren, hun cultuur te beschermen en deze te delen met bezoekers' zie minister van Milieu van Queensland, Meaghan Scanlon.

De eerste jaren zullen de Eastern Kuku Yalanji het beheer delen met Queensland Parks and Wildlife Service, maar uiteindelijk zal de Jabalbina Aboriginal Corporatio het volledig overnemen.

Daintree Rainforest National Park is het eerste van vier nationale parken in de staat Queensland die weer in handen van de Aboriginals komen. Later volgen nog Cedar Bay (Ngalba-bulal), Black Mountain National Park (Kalkajaka) en Hope Islands National Park. Samen bestrijken deze natuurgebieden een oppervlakte van 3,8 miljoen hectare.

Niet alleen in Queensland gaan natuurgebieden terug naar de oorspronkelijke bewoners, eerder gebeurde dit al in Northern Territory met Kakadu National Park en Uluru Kata Tjuta en kreeg Fraser Island de originele naam K'Gari wat 'paradijs' betekent terug.

Daintree © Getty Images

Het Daintree regenwoud is een enorm rijk gebied, zowel qua biodiversiteit als qua culturele tradities en het ligt vlakbij het Great Barrier Reef. 'Dit gebied teruggeven aan de oorspronkelijke bewoners is de beste manier om de culturele en natuurlijke waarden te behouden', zegt de minister. Het regenwoud is genoemd naar de Australische geoloog en fotograaf Richard Daintree (1832-1878) en staat sinds 1988 op de lijst van werelderfgoederen van Unesco.

Daintree © Getty Images

Dertig procent van alle reptielen, kikker- em buideldiersoorten die in Australië voorkomen, leven in het Daintree regenwoud. Dat geldt ook voor negentig procent van de vlinder- en vleesmuissoorten, zeven procent van de vogels en 12.000 soorten insecten. Bijzonder zijn ook de zeekrokodillen. In het gebied is de grootste verzameling zeldzame en bedreigde plantensoorten in de wereld te vinden. Van de negentien primitieve plantensoorten die er nog in de wereld bestaan, komen er twaalf voor in Daintree. Alle planten in het regenwoud zijn met elkaar verbonden en afhankelijk van elkaar.

Helmkasuaris © Getty Images

Ook leven er dieren die nergens anders in de wereld voorkomen zoals de loopvogel helmkasuaris, de Bennettboomkangoeroe, de muskuskangoeroerat, de Australisch vlagstaart ijsvogel, de kleine zwarte kerkuil en de grote buidelmarter.

Australische vlagstaart ijsvogel © Getty Images

Kleine zwarte kerkuil © Getty Images

Boomkangoeroe © Getty Images

Daintree Rainforest National Park in de Australische staat Queensland is teruggegeven aan de oospronkelijke inwoners: de Eastern Kuku Yalanji. Het naar schatting 180 miljoen jaar oude regenwoud is het oudste ter wereld en onlosmakelijk verbonden met de cultuur van de Kuku Yalanji. 'De cultuur van de Eastern Kuku Yalanji behoort tot de oudste ter wereld en deze overeenkomst erkent hun recht om hun land te beheren, hun cultuur te beschermen en deze te delen met bezoekers' zie minister van Milieu van Queensland, Meaghan Scanlon.De eerste jaren zullen de Eastern Kuku Yalanji het beheer delen met Queensland Parks and Wildlife Service, maar uiteindelijk zal de Jabalbina Aboriginal Corporatio het volledig overnemen. Daintree Rainforest National Park is het eerste van vier nationale parken in de staat Queensland die weer in handen van de Aboriginals komen. Later volgen nog Cedar Bay (Ngalba-bulal), Black Mountain National Park (Kalkajaka) en Hope Islands National Park. Samen bestrijken deze natuurgebieden een oppervlakte van 3,8 miljoen hectare.Niet alleen in Queensland gaan natuurgebieden terug naar de oorspronkelijke bewoners, eerder gebeurde dit al in Northern Territory met Kakadu National Park en Uluru Kata Tjuta en kreeg Fraser Island de originele naam K'Gari wat 'paradijs' betekent terug. Het Daintree regenwoud is een enorm rijk gebied, zowel qua biodiversiteit als qua culturele tradities en het ligt vlakbij het Great Barrier Reef. 'Dit gebied teruggeven aan de oorspronkelijke bewoners is de beste manier om de culturele en natuurlijke waarden te behouden', zegt de minister. Het regenwoud is genoemd naar de Australische geoloog en fotograaf Richard Daintree (1832-1878) en staat sinds 1988 op de lijst van werelderfgoederen van Unesco. Dertig procent van alle reptielen, kikker- em buideldiersoorten die in Australië voorkomen, leven in het Daintree regenwoud. Dat geldt ook voor negentig procent van de vlinder- en vleesmuissoorten, zeven procent van de vogels en 12.000 soorten insecten. Bijzonder zijn ook de zeekrokodillen. In het gebied is de grootste verzameling zeldzame en bedreigde plantensoorten in de wereld te vinden. Van de negentien primitieve plantensoorten die er nog in de wereld bestaan, komen er twaalf voor in Daintree. Alle planten in het regenwoud zijn met elkaar verbonden en afhankelijk van elkaar. Ook leven er dieren die nergens anders in de wereld voorkomen zoals de loopvogel helmkasuaris, de Bennettboomkangoeroe, de muskuskangoeroerat, de Australisch vlagstaart ijsvogel, de kleine zwarte kerkuil en de grote buidelmarter.