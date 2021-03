Afrikaanse olifanten krijgen status van 'bedreigd' en 'ernstig bedreigd'

De Afrikaanse savanneolifant en de bosolifant zijn geclassificeerd als 'bedreigd' en 'ernstig bedreig' in de rode lijst van bedreigde diersoorten van de International Union for Conservation of Nature and Natural Resources (IUCN).

. © Reuters

Deze aanpassing komt na een recent besluit van de African Elephant Specialist Group (AfESG) dat de wetenschap vanaf nu bosolifanten en savanneolifanten als twee verschillende soorten zal behandelen. Dat melden WWF en het IUCN donderdag. Sinds de allereerste rode lijst in 1986 beoordeelde de IUCN de Afrikaanse olifant als een enkele soort. De aanpassing betekent dat van beide soorten nu wordt erkend dat ze naar een meer bedreigde status verhuizen. De Afrikaanse bosolifant wordt nu vermeld als 'ernstig bedreigd' en de Afrikaanse savanne-olifant als 'bedreigd'. Na deze herindeling roepen IUCN, WWF en Wildlife Conservation Society (WCS) op tot voortdurende en hernieuwde waakzaamheid, handhaving, bestrijding van stroperij, bestrijding van mensenhandel en beschermingsmaatregelen voor habitats voor alle olifanten in Afrika - en in het bijzonder voor de ernstig bedreigde bosolifant. . © Getty Images Sinds de IUCN Rode Lijst van 2008 werd de Centraal-Afrikaanse olifantenpopulatie (voornamelijk bosolifanten) vermeld als meer bedreigd dan savanneolifanten. Dat kwam gedeeltelijk doordat ivoor van bosolifanten harder is dan ivoor van savanneolifanten, en de voorkeur had van Japanse ivoorsnijders, omdat het tot zeer fijne details kan worden gesneden. Hoewel regeringen zoals die van China grote vooruitgang hebben geboekt door hun binnenlandse ivoormarkten te sluiten, inclusief meer handhavingsinspanningen, moet er volgens de natuurorganisaties meer worden gedaan om de vraag naar ivoor te verminderen. In sommige delen van Afrika heeft het instorten van het toerisme, als gevolg van de covid-19-pandemie, geleid tot een nieuwe dreiging van meer stroperij vanwege het verminderde inkomen om de handhavingsinspanningen voort te zetten.