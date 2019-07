Sommige reizen kruipen onder je vel en blijven daar nog weken nazinderen. Tijdens de zomermaanden gaat Knack Weekend op zoek naar dit soort reisverhalen. Deze week: journalist Mare Hotterbeekx wandelde naar de top van de Mont Ventoux met een groep mensen die een orgaantransplantatie achter de rug hebben.

Wie de moeite neemt om een berg te beklimmen, heeft daar vaak een goede reden voor. Sommige wandelaars kicken op de fysieke uitdaging, voor anderen is het uitzicht, het groepsgevoel of de mentale opkikker van belang. Voor de groep waarmee ik op pad ben, is dankbaarheid de grootste drijfveer en heeft deze beklimming vooral een symbolische waarde. Deze tocht is een eerbetoon aan de donor die hen een hart, een long of een nier geschonken heeft.

...