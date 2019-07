Hoe besteden we onze tijd beter? 'Kies voor ervaringen die je een verhaal opleveren'

Het goede nieuws: we hebben meer vrije tijd dan ooit. Het slechte nieuws: we verkwanselen onze tijd aan de foute dingen, waardoor we voortdurend in tijdnood lijken te zitten en onvervulde dromen zich opstapelen. Zeven regels voor een meer memorabel leven.

© iStock

Ik kan alles kopen wat ik wil, behalve tijd.' Het zijn woorden van de Amerikaanse zakenman Warren Buffett, derde rijkste man ter wereld, en ze bevatten een nuchtere waarheid: tijd is ons kostbaarste bezit. Zeker nu we het drukker lijken te hebben dan ooit. De combinatie van een job, gezin en een ietwat sociaal leven zorgt voor een volle agenda. Om over de impact van smartphones, sociale media en Netflix op onze dagen nog maar te zwijgen. Weten hoe we onze tijd het best besteden, lijkt essentiële kennis voor wie een gelukkig en vervuld leven wil leiden. Maar waar leren we welke ervaringen onze tijd echt waard zijn, en welke niet?

