Hoteltest: overnachten, zwemmen en aperitieven met zicht over Brussel in hotel Cardo Brussels

Een goede slaapplek maakt een weekendje weg net dat tikkeltje leuker. Knack Weekend test regelmatig hotels, B&B’s of andere interessante logeeradressen op maximum een drietal uur van Brussel en maakt achteraf de balans op. Deze week: Cardo Brussels, Autograph Collection.

Waar – Av. du Boulevard 14, 1210 Brussel. Cardo Brussels is vlot bereikbaar met de auto en ligt op wandelafstand van het Noordstation in Brussel.

Type – Modern lifestylehotel met vier sterren, vlakbij de Brusselse Nieuwstraat.

Ideaal voor – Citytrippers die van het uitzicht over Brussel willen genieten, of zakenmensen die in de Brusselse Noordwijk moeten zijn.

Prijs – Vanaf 169 euro voor een standaard tweepersoonskamer, zonder ontbijt.

Website – cardohotels.com

Eerste indruk

Op amper zeven minuten wandelen van het Brusselse Noordstation wandelen we Hotel Cardo Brussels binnen, een opvallend gebouw aan het Rogierplein. Dit was vroeger een Sheratonhotel, maar deze zomer heropende het gebouw na een grondige renovatie. Al aan de ingang is het duidelijk: dit is een bestemming waar kunst, luxe en comfort samenkomen. Het hotel telt 31 verdiepingen en wat meteen opvalt is het kunstwerk op de gevel: René Magritte’s iconische zelfportret Le fils de l’homme. Dit indrukwekkende werk is 75 meter hoog en 55 meter breed en werd gerealiseerd in samenwerking met de Magritte Foundation.

Cardo Brussels is onderdeel van de Autograph Collection, dat is een wereldwijde groep van luxehotels in het Marriott International portfolio, maar elk hotel wordt onafhankelijk uitgebaat, met veel aandacht voor de lokale cultuur.

Interieur en kamers

Met 532 kamers, waarvan 46 suites, biedt dit hotel een uitgebreid aanbod voor elk budget. De standaardkamers combineren comfort – heerlijke bedden, sommige kamers hebben zelfs een ligbad – met moderne technologie: de gordijnen, verlichting en temperatuur zijn via een tablet te bedienen. Het is even zoeken hoe het precies werkt, maar al snel wijst het systeem zichzelf uit en reserveren we via de Suitepad vlotjes een massage en tafel in het restaurant. De suites bieden extra veel ruimte, met designmeubilair en extra voorzieningen – één suite beschikt zelfs over een eigen wellness, met jacuzzi en massagekamer.

Dankzij de grote ramen hebben de meeste kamers een prachtig uitzicht over Brussel – tenzij je zoals wij aan de zijkant logeert, dan kijk je op de kamers van het naburige hotel Thon uit. Gelukkig is het uitzicht op de 31e verdieping, ook place to be voor het zwembad en de wellness, voor elke gast even spectaculair: vanuit de sauna of het water heb je een panoramisch uitzicht over Brussel, met onder meer de Grote Markt en concertzaal de Botanique in je vizier.

Het hele hotel is modern en kleurrijk ingericht en brengt een ode aan Belgische surrealisme en de stripkunst. De muren zijn versierd met striptekeningen van de Nederlandse kunstenares Annelotte van Thull en dragen een vleugje van Magritte’s magie, met vogels, appels en bolhoedjes die overal opduiken.

Het hotel biedt bovendien heel wat grote en kleine ruimtes voor events, van trouwfeesten tot boekvoorstellingen en bedrijfspresentaties.

Eten en drinken

Om honger en dorst te stillen biedt het hotel een aantal opties. In de Doodle’s Bar, een klassieke maar kleurrijke hotelbar, vind je een selectie aan (ontbijt) snacks, heerlijke thee en koffie en signature cocktails. In Gritto’s restaurant wordt ’s morgens een uitgebreid ontbijtbuffet voorzien, met een ruime keuze aan Belgische en gezonde opties en speciaal voor de jongsten een kindvriendelijke bar. Diezelfde plek wordt ’s avonds omgetoverd tot een klassiek restaurant met gerechten die lokale en internationale smaken combineren. Maar de echte eyecatcher is Akai restaurant op de hoogte verdieping, met een Aziatische Mediterrane fusion keuken, live DJ, cocktails op basis van sake en dat alles opnieuw met dat spectaculaire uitzicht over de hoofdstad. Het is een kwestie van tijd voor dit de nieuwste place to be in Brussel wordt.

Tips in de omgeving

De locatie van Cardo Brussels is ideaal voor wie onze hoofdstad wil ontdekken. Het ligt naast het Rogierplein en vlakbij de Botanische Tuin, tegenover de winkels van de Nieuwstraat en op wandelafstand van historische bezienswaardigheden zoals de Grote Markt en het Koninklijk Paleis. Ook het Magrittemuseum ligt op twintig minuten wandelen. Voor de ingang is een metrohalte.

Pluspunten

– Zeer vlot bereikbaar met het openbaar vervoer.

– Doodle’s bar heeft heel wat zetels en hoekjes voor wie moet laptopwerken.

– Zwembad, spa en Akai restaurant met panoramisch uitzicht over Brussel.



Minpunten

– Hoewel het hotel prachtige uitzichten biedt, kijken sommige kamers ook gewoon uit op de grijze hotelmuur van het naburige hotel.

– Door zijn grootte (meer dan 500 kamers, 31 verdiepingen) mist het hotel een zekere intimiteit en knusheid.

