Griekenland: zware mensen mogen niet langer op ezels rijden

In Griekenland is een wet aangenomen die het verbiedt dat mensen van meer dan honderd kilogram op ezels rijden. De wet kwam er nadat in de zomer in de internationale media verhalen verschenen van ezeltjes die op het eiland Santorini rondliepen met rugletsel en open wonden.

Op Santorini worden ezels van oudsher gebruikt om mensen en spullen op steile hellingen, waar geen vervoersmiddelen kunnen komen, te verplaatsen. Toeristen die het eiland bezochten, wilden een 'echte Griekse ervaring' en klommen ook op de rug van een ezel.

Met de enorme groei van het toerisme, de toename van het aantal zware mensen en boeren die een kans zagen om geld te verdienen aan hun dieren, werd de behandeling van de dieren alsmaar slechter.

Dierenactivisten, onder andere van Donkey Sancuary, trekken al langer aan de bel, maar afgelopen zomer verschenen verhalen over het dierenleed in de internationale media. De ezels moeten, volgens hen, zeven uur per dag in de brandende zon de heuvel op en af wandelen met toeristen op hun rug. Ze hebben geen beschutting, krijgen geen pauze en water en worden vaak geslagen om ze sneller te laten wandelen. Met het gevolg: veel stress, rugletsel en open wonden.

Facebookgroepen en online petities in heel Europa kwamen in actie en riepen op tot een boycot van de ezelritjes en vroegen om meer bescherming van de rechten van de dieren. De petitie 'Stop Animal Abuse of Donkeys and Horses in Santorini' op Change.org is ondertussen door meer dan honderdduizend mensen ondertekend. 'Ook al is het maar een half uurtje wandelen of twee minuten met de kabelbaan, toch kiezen toeristen ervoor een ezel als transportmiddel te gebruiken omdat ze 'een authentieke Griekse ervaring' willen', meldt de petitie.

Al dat online-activisme heeft nu zijn vruchten afgeworpen. Volgens de nieuwe Griekse wet mogen ezels niet meer dan een vijfde van hun gewicht dragen en in geen geval meer dan honderd kilogram. Verder moeten de ezels goed behandeld worden en dagelijks voldoende en gezond voedsel en vers water krijgen. Dieren die ziek, gewond of zwanger zijn mogen niet gebruikt worden en datzelfde geldt voor ezels met slecht verzorgde hoeven.

Dierenactivisten zijn blij met de wet, maar de strijd is nog niet gestreden. Zoals Maria Skourta van Direct Action Anywhere het in de New York Post verwoordt: 'Ons doel is niet om het leven van slaven te verbeteren, maar om ze helemaal te bevrijden.'