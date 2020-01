Van een net Victoriaans perkje tot een mysterieuze wildernis: de Noord-Ierse tuinen hebben het allemaal. Her en der word je zelfs meegevoerd naar meer exotische bestemmingen. Deze tuinen mag je niet missen in Noord-Ierland.

'Is dat nu een palmboom?' vraag ik verbaasd. We dwalen niet door de serre van een botanische tuin en zijn ook niet afgezakt naar een ver zuiders land. 'Een kus van de Atlantische oceaan zorgt ervoor dat het Noord-Ierse klimaat gunstig genoeg is voor enkele planten die uit meer exotische streken meegebracht zijn,' vertelt horticultuurexpert Trevor Edwards. 'De Noord-Ierse vegetatie zit vol verrassingen dankzij het milde microklimaat.'

...

'Is dat nu een palmboom?' vraag ik verbaasd. We dwalen niet door de serre van een botanische tuin en zijn ook niet afgezakt naar een ver zuiders land. 'Een kus van de Atlantische oceaan zorgt ervoor dat het Noord-Ierse klimaat gunstig genoeg is voor enkele planten die uit meer exotische streken meegebracht zijn,' vertelt horticultuurexpert Trevor Edwards. 'De Noord-Ierse vegetatie zit vol verrassingen dankzij het milde microklimaat.' De Nieuw-Zeelandse Cordyline Australis, vertaald als 'de koolpalm', kon daarom z'n wortels stevig in de Noord-Ierse bodem planten. Geen echte palmboom dus, maar wel een plant die je niet meteen verwacht op het groene, noordelijke eiland. Ook de verschillende varensoorten vallen op. Die werden ooit meegenomen door Britse schepen tijdens hun ontdekkingsreizen en zijn nu overal in het koninkrijk te bewonderen. Trek je wandelschoenen aan en ontdek wat deze verre uithoek van het Verenigd Koninkrijk allemaal te bieden heeft. Het gunstige tuinklimaat zorgt voor een indrukwekkende variatie aan gewassen. Van rozenperken tot parmantige 'palmbomen'. Van lieflijke vergeet-me-nietjes tot machtige rododendrons. Van bosanemonen tot vervaarlijke varens. Van bananenbomen en eucalyptus tot taxussen en eeuwenoude eiken en van wilde hyacinten tot narcissen. Een streepje folklore mag ook niet ontbreken: de feeënbomen (de es of meidoorn) die her en der opduiken in het landschap mogen volgens de traditie niet gekapt worden om onheil te vermijden. Volgens de Noord-Ieren kan je in de buurt van deze bomen dansen feeën spotten, aangezien de bomen de doorgang vormen van de mensenwereld naar het oord van 'the wee folk'. De tuinen bieden kortom voor elk wat wils. De kleuren en geuren verkwikken de zintuigen en de pauzes met thee en koekjes charmeren. Het accent van de Noord-Ieren is bij tijd en wijlen quasi onverstaanbaar, maar 'have a wee look darling, the roses looks lovely today' valt nog net te ontcijferen. De ideale uitvalsbasis voor een verkenningstocht van tuinen en landhuizen in Noord-Ierland is Belfast. Zo kan je enerzijds genieten van een bruisende stad met een boeiende geschiedenis en gezellige cafécultuur en anderzijds tot rust komen in de prachtige tuinen en parken waar de graafschappen Antrim en Down over beschikken. Langs schilderachtige wegen, door berg en dal - 'glen' in het lokale dialect - kom je terecht in sprookjesachtige tuinen en majestueuze landhuizen. Ondanks de vele bezienswaardigheden, word je er niet onder de voet gelopen door andere toeristen. Zeker als je buiten het hoogseizoen reist, is het in de tuinen heerlijk rustig.KLIK HIERONDER VOOR ALLE INFORMATIE EN FOTO'S