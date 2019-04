De Ronde van Brussel: heerlijk fietsen langs architecturale parels

Jorik Leemans Redacteur Knack Weekend

Architectuurfotograaf Philippe van Gelooven gidst in zijn nieuwe fotoboek 'Exploring Brussels' architecture by bike in 144 min' de fietsliefhebber langs tal van architecturale pareltjes die onze hoofdstad rijk is.

Botanische tuin © GettyImages