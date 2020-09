De mooiste dronefoto's van het jaar: de wereld gezien vanuit het oogpunt van een vogel

De winnaars van de belangrijkste fotowedstrijd met drones, de Drono Photo Awards, zijn bekendgemaakt. Dankzij drones kunnen we de wereld bekijken zoals vogels dat doen. Het biedt ons een heel ander perspectief op de schoonheid van de aarde.

Het is de zesde keer dat de wedstrijd als onderdeel van het Siena Awards Festival wordt georganiseerd. Prijzen zijn er in negen categorieën: abstract, lege steden: leven met covid-9, natuur, mensen, sport, series, stedelijke architectuur, bruiloft en dieren. Fotografen uit 126 stuurden hun mooiste foto's in.

Ook zijn er prijzen voor de mooiste video's gemaakt met een drone in twee categorieën: algemene video's en lege steden: leven met covid-9.

Een selectie van 45 van de mooiste foto's zal tussen 24 oktober en 29 november te zien zijn in Accademia die Fisiocritici in de Italiaanse stad Siena. Deze expositie is een onderdeel van het Siena Awards Festival dat in en rond Siena plaatsvindt. In Siena worden nog vijf andere fototentoonstellingen opgezet en in het vlakbij gelegen historisch dorpje Sovicille kan je een expo bezoeken van de internationaal bekroonde Zuid-Afrikaanse fotograaf Brent Stirton.

De foto's die wij hier publiceren is een selectie van de winnaars. Een overzicht van alle winnende foto's kan je bekijken op de website van de Drone Photo Awards.







Love Heart of Nature © Jim Picôt, Drone Photo Awards Jim Picôt is de winnaar van de Drone Photo Awards met deze bijzondere foto in Australië van een school zalmen die samen een hart lijken te vormen. In het midden zwemt een haai.







Crater Row © James Rushforth, Drone Photo Awards Een rij van kraters in IJsland.







The Island © Pawel Zygmunt, Drone Photo Awards .







Shadow Game © Marek Biegalski, Drone Photo Awards .







Lonely Road © Hong Jen Chiang, Drone Photo Awards Ring Route 1 in IJsland







Forest path © Mehmet Aslan, Drone Photo Awards .







Homecoming © Mehmet Aslan, Drone Photo Awards .







Tree © Manuel Enrique González Carmona, Drone Photo Awards .







Flamingo Canvas © Javier Lafuente, Drone Photo Awards .







Gray Whale Plays Pushing Tourists © Joseph Cheires, Drone Photo Awards .







Birds and the Ocean © Stas Bartnikas, Drone Photo Awards .







Where Herons Live © Dmitrii Viliunov, Drone Photo Awards .







Rest of winter © Eberhard Ehmke, Drone Photo Awards .







Delta design © Paul Mckenzie, Drone Photo Awards .







Flamingos at Lake Logipi © Martin Harvey, Drone Photo Awards .







Le Rouge et le Noir © Patrick Hertzog, Drone Photo Awards .







An afternoon drink © Rajarshi Banerji, Drone Photo Awards .







Coffee or tea © Yi Sun, Drone Photo Awards .







Birds habitat © Maitham Almisry, Drone Photo Awards .







Colored watermix © Ignacio Medem, Drone Photo Awards .







A Drop of Water on a Blade of Grass © Milosz Kuss, Drone Photo Awards .







Carpet Field © Mehmet Aslan, Drone Photo Awards .







Water -chestnuts harvesting season © Trung Pham Huy, Drone Photo Awards .







Women Sorting Dry Red Chillies © Md Tanveer Hassan Rohan, Drone Photo Awards .







The bluespotted ribbontail ray © Sagi Roitfarb, Drone Photo Awards .







Lonely Guardian © Mauro Pagliai, Drone Photo Awards .







Italy upon the covid lockdown © Fabio Muzzi, Drone Photo Awards .







Cross the Field © Khanh Phan, Drone Photo Awards .







Panecillo © Víctor Vargas, Drone Photo Awards .







Frozen Land © Alessandra Meniconzi, Drone Photo Awards .







Grafarkirkja in IJsland © Deryk Baumgärtner, Drone Photo Awards .







This is the only witness © Stefan Emanuel, Drone Photo Awards .







Heart of Warsaw © Rafal Ganowski, Drone Photo Awards .







Fishing at Jamuna © Abdul Momin, Drone Photo Awards .







Surfing Margaret River © Shane Richardson, Drone Photo Awards .







The Buffalo Man © Alex Cao, Drone Photo Awards .







Rice field in the middle of a river © Ayman Nakib Badhan, Drone Photo Awards .







Corona © Levent Ates, Drone Photo Awards .







Angry seagull © Alvise Bagagiolo, Drone Photo Awards .