Een zomer lang tippen locals uit de buurlanden hun favoriete plekken om te wandelen, uit te waaien of lekker te eten, op maximum drie uur rijden van Brussel. Deze week: kunst, architectuur en trektochten in West-Duitsland.

Kunst en architectuur in Neuss

In de regio Noordrijn-Westfalen, dichtbij Düsseldorf en op twee uur rijden van Brussel, ligt Museum Insel Hombroich: een fantastisch domein voor kunst-, architectuur en natuurliefhebbers. Het openluchtmuseum werd opgericht door Karl-Heinrich Müller, een verzamelaar die zijn kunstcollectie in navolging van Paul Cézanne wou presenteren in dialoog met de natuur. Vermits een deel van het park in de jaren negentig nog een NAVO-basis was, kan je er naast kunst en natuur ook zomaar op een voormalig raketstation stoten. Een must visit volgens Hannah Förster, local en contentmanager bij de toeristische dienst van Neuss.'In 2004 opende de Langen Foundation een tentoonstellingsgebouw op de site. Een persoonlijke favoriet omdat je er kunst, architectuur en landschap in harmonie beleeft. In de drie zalen kan je tijdelijke tentoonstellingen en werken uit de Langen Collectie bezichtigen. Die laatste bestaat voor een groot deel uit een van de belangrijkste collecties Japanse kunst in Europa, verzameld door Viktor en Marianne Langen. Het indrukwekkende museumgebouw, dat wel in een glazen kooi lijkt te zitten, werd ontworpen door Japans architect Tadao Ando.'Wat verderop, langs de rivier Erft, ligt het originele beeldenpark waar vooral moderne en hedendaagse kunst uit de collectie van Müller wordt tentoongesteld. De filosofie van 'Kunst parallel zur Natur' wordt hier doorgetrokken: sculpturen worden overgeleverd aan de elementen, terwijl de meer kwetsbare kunstwerken - onder meer van Gustav Klimt, Yves Klein en Rembrandt - in allerlei kleine kunstpaviljoens hangen. Die paviljoens of bijna sacrale 'kapellen in het landschap' zijn architecturale pareltjes op zichzelf.Het Felsenland, een regio in het uiterste zuidwesten van de Eifel aan de grens met Luxemburg, biedt met zijn unieke diversiteit een totaalervaring voor natuurliefhebbers. Natalie Mainz werkt in de streek en gaat er geregeld hiken. Ze vertelt ons over haar twee favoriete wandelroutes. 'Op Felsenweg 6 word je achter iedere bocht verrast door adembenemende rotsen, kliffen en plateaus. De route betovert al vanaf het startpunt, bij de 'Felsenweiher': een kleine waterplas die werd aangelegd door de lokale bevolking in de negentiende eeuw. De vijver is sprookjesachtig ingekapseld door grotten en trappen - het zou je bijna niet verbazen mocht er een elf je pad kruisen! Stop ook zeker even aan het uitkijkpunt bij de Liboriuskapel. Je hebt er een fantastisch uitzicht over het Sauerdal en het historische stadje Echternach, dat net over de grens in Luxemburg ligt.Het absolute hoogtepunt op Felsenweg 6 is de 'Teufelsschlucht' of de 'duivelskloof'. Je wandelt er langs dertig meter hoge kliffen die brute natuurkracht uitstralen. De magische en avontuurlijke sfeer wordt nog versterkt in de zomer, aangezien de temperatuur daalt met elke stap die je dieper de kloof in brengt - een zeer welkome verfrissing! Een aanrader is de audiogids - ook beschikbaar in het Nederlands - met interessante informatie over de duivelskloof en de omringende natuur. Dinosaurierpark Teufelsschlucht is leuk om te bezoeken met het hele gezin.Nat'Our Route 4 is nog zo'n wandelroute met uitzichten die niet zouden misstaan op een postkaart. Uitzichtpunt Waldhof-Falkenstein biedt een spectaculair panorama over de Ourtalschleife (de lus van de Ourvallei), kasteel Falkenstein en het stuwmeer. Ideaal voor een welverdiende pauze en picknick tijdens je wandeling. Kenmerkend voor het landschap in de Ourvallei zijn de dichtbeboste hellingen, de meanderende rivier en de vele hoogteverschillen. Een afwisselend en spannend stukje natuur.Mijn favoriete plek op deze route zijn de ruïnes van kasteel Falkenstein. Ze liggen middenin het bos, mysterieus verborgen achter een stenen muur met ijzeren poort - het perfecte decor voor een film over ridders en kasteelvrouwen. Helaas is dit kasteel privébezit en is het terrein niet vrij toegankelijk. Wie toch graag een kasteel van dichterbij wil zien, raadt Natalie een uitstap naar het middeleeuwse stadje Vianden aan. In boerderijwinkel Sachsen-Wagner in Geichlingen koop je hoogwaardige regionale producten en leuke cadeaus.'De deelstaat Saarland is eveneens een enorm groene regio met veel bossen, maar je vindt er ook enkele leuke steden, zoals Saarbrücken, op drie uur rijden van Brussel. Het Nauwieser Viertel wordt er gezien als de alternatieve, trendy en culturele wijk van de stad. De buurt is gelegen aan de noordkant van de Saar en heeft zich in de afgelopen decennia ontwikkeld tot een van de populairste woongebieden van Saarbrücken, bekend om het kleurrijke samenleven van zijn burgers, een kenmerkende kroegcultuur en een bruisende kunst- en muziekscene. Interessant is om hier een gegidste wandeling te boeken, zoals The New Art Walk, die gaat van het barokpaleis over de cultuurmijl met het staatstheater langs de muziekschool van de stad en moderne galerijen. Voor foodies is er dan weer de tour Eat The World, een culinaire rondleiding door de bijzondere wijk St. Johann, die de laatste jaren met zijn talrijke contrasten en zijn alternatieve sfeer een reputatie heeft verworven als 'de meest iconische wijk' van Saarbrücken.Verderop aan de oevers van de Saar ligt het vestingstadje Saarlouis: een aantrekkelijke oude stad met tal van cafés en restaurants. Helmut Grein werkt als gids in de streek en deelt zijn favoriete excursies die je vanuit Saarlouis kan maken.'De Saarpolygon is op zeer korte tijd uitgegroeid tot een van de meest interessante uitzichtpunten in Duitsland. De stalen inloopsculptuur staat op het 150 meter hoge plateau van de slakkenberg in Ensdorf. Afhankelijk van je eigen standpunt verandert het uiterlijk van het landmark op een fascinerende manier. De industriële sculptuur herinnert aan meer dan 250 jaar steenkoolwinning in het Saarland. Het symboliseert verandering en een poort naar de toekomst.Voor een culturele tussenstop kan ik Haus Saargau in Wallerfangen aanraden. Het is een stijlvol gerestaureerd Lotharings boerderijmuseum dat zich heeft ontpopt tot een verrassende cultuurhub. De schuur, hooizolder en tuin vormen het sfeervolle decor voor lezingen en wisselende kunstexposities, vooral van regionale kunstenaars. Het kleine museum met historische meubels levert een doorslaggevende bijdrage aan de charme van het dorp en is een succesvol voorbeeld van het behoud van de regionale bouwcultuur.De Traumschleifen (of droomlussen - zoals de premiumwandelwegen worden genoemd) voeren je langs smalle en natuurlijke paden, langs idyllische waterlopen en imposante rotsformaties. Je botst er op adembenemende uitzichtpunten en indrukwekkende natuur- en cultuurmonumenten. Wandelingen op de droomlussen zijn steeds een ontspannende natuurbelevenis. De paden zijn tussen de 6 en 20 kilometer lang en aangelegd als lusvormige routes.'