Met de tweede coronagolf en een hittegolf wordt tweede weekend van augustus er eentje om niet snel te vergeten. Vijf verfrissende uitstapjes om het weekend cool en coronaproof door te komen.

De eerste LGBTQI-tentoonstelling

Niet per se koel, wel cool: in Antwerpen loopt vanaf dit weekend de eerste LGBTQI-tentoonstelling in ons land. De expo kadert in de 50ste Pride-maand, die normaal gezien extra feestelijk moest worden. Door de coronacrisis zijn alle parades, manifestaties en feesten geschrapt, maar er zijn wel kleine events en tentoonstellingen. Together, gecureerd door kunstenaar Philip Huyghe, is er daar een van. Het is een samenwerking tussen kunstenaars van alle slag en stoot met als resultaat een inclusieve, spannende expo die de ideeën over onze huidige samenleving in vraag stelt.

Nog tot 6 september in het M HKA in Antwerpen. Het volledige programma van de Pride-maand is hier terug te vinden.

Philip Huyghe, Self Portrait as a Corpse © Foto Tom Sanders

Luieren aan de Leie

Een ommuurde tuin met ligstoelen, natuurlijke schaduw en drie kippen die onbezorgd rondscharrelen. Het is een tafereel dat je verwacht in Toscane, maar dat je gewoon kan vinden in hartje Gent. Denk daar nog verfijnde cocktails en vingerhapjes bij en je hebt alle ingrediënten voor een instant vakantiegevoel. De tuin is groot genoeg om social distance te verzekeren en betalen doe je contactloos. Zo wordt die zomer toch nog een beetje zorgeloos.

Reserveren is niet nodig, maar wel aangeraden. The HideOut ligt op de Nederkouter 134 en is open van 6 augustus tot 3 oktober tussen 15u30 en 22u.

Surfen aan zee

Met temperaturen die dagenlang rond de 35 graden zweven waan je je vanzelf op vakantie. Een dagje surfen in Koksijde-Oostduinkerke maakt dat gevoel compleet. Dit jaar werd de watersportzone verdubbeld van 1,3 naar 2,5 kilometer, wat het gelijk de grootste watersportzone aan de Belgische kust maakt. Er zijn drie watersportclubs en een surfschool waar je terechtkan voor lessen en materiaal en zelfs in deze coronatijden is dat allemaal perfect toegestaan. Ook aan sportopties is er geen gebrek. Naast surfen en kitesurfen kan je ook kajakken, suppen, wingsurfen en kiteboarden. Om te vermijden dat je voor onaangename verrassingen komt te staan, reserveer je best vooraf. Om een inschatting te maken van het aantal collega-surfers kan je druktemeter raadplegen. Een gewaarschuwd surfer telt voor twee.

Voor meer info over het watersporten kan je terecht bij Koksijde Yachting Club in Sint-Idesbald, Sand Yacht Club, Surfclub Windekind en Surfschool in Oostduinkerke

Koksijde Yachting Club © Foto R.V.

Graffitikunst in Oostende

Wie liever op het droge blijft, kan naar Oostende afzakken voor een artistiek uitje. De welbekende graffitiwandeling kreeg dit jaar een update met vier nieuwe, levensgrote werken van onder meer street art-icoon DFace en Case Maclain. Die eerste schilderde een levensgrote zeemeermin in iconische kleuren en vervulde zo de wens van The Crystal Ship, die de kunstenaar al enkele jaren probeert te strikken. Ook de politiek geladen en hyperrealistische werk van Case Maclain valt op. Het is een eerbetoon aan de zorgsector en een aanklacht tegen white washing, naar aanleiding van de wereldwijde Black Lives Matter-protesten die hem nauw aan het hart liggen. In totaal telt het parcours 62 grote muurschilderingen en een honderdtal kleine werken die zowel te voet als per fiets te bezichtigen zijn.

Een routeplan is te vinden aan de balie van Toerisme Oostende of kan gedownload worden via visitoostende.be.

Het werk van Case Maclaim © Foto Visit Oostende

Verdwalen tussen de maïs

Na meer dan 20 jaar kreeg het Damse Polder Labyrint een nieuw jasje en een nieuwe naam: Maïsterplan. Je kan er verdwalen tussen de maïswegen die een exacte kopie zijn van de 400 jaar oude stadswallen van Damme. Het resultaat? Een gigantisch doolhof en urenlang wandelplezier voor ouders, kinderen en viervoeters. Ter plekke kan je, mits reservatie, ook picknickpakketten bestellen en lokale lekkernijen proeven. Mondmaskers zijn overal verplicht.

Nog tot 31 augustus dagelijks van 11 tot 17 uur op Zuiddijk 14 in Damme. In september in de weekends van 11 tot 18 uur.

