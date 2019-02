Weekendje Rijsel: vakantiegevoel op een uurtje van Brussel

1. In Rijsel is bijna heel het centrum overladen met commerciële panden, maar voor echte leuke winkeltjes ga je best naar Vieux-Lille. In deze wijk kan je uren slenteren tussen de high fashion en vintage winkels.

2. Voor een coffeebreak en iets zoets kan je terecht bij Maison Méert. De patissier is een van de oudste in Frankrijk (ca. 1761) en biedt een uitgebreide selectie van plaatselijke specialiteiten, zoals gevulde wafels en andere gebakjes aan. Het gebouw is prachtig ingericht met kroonluchters en met goud versierde meubelen: een Instagramwaardige foto verzekerd.

3. Op vlak van cultuur blijf je in Rijsel niet op je honger zitten. Het Museum voor Schone Kunsten, op de Place de la République, bezit een grote collectie topwerken. Je wandelt er tussen gigantische imperialistische beeldhouwwerken en komt er pareltjes van Van Gogh, Monet, Brueghel en Picasso tegen. Een toegangsticket kost 7 euro. Als je van dans of opera houdt dan kan je naar het operahuis op de Place du Théâtre, waar bijna dagelijks een voorstelling te bewonderen is.

4. In het kattencafe Au Chat Voir Vivre, in de Rue Léon Gambetta, kom je tot rust tussen tientallen katten. De uitbaatsters heeft naast haar liefde voor de viervoeters ook een passie voor bakken. Ze biedt verschillende stukjes taart aan met elk ook een vegan versie.

5. In het citadelpark kan je even de stad ontvluchten. In het midden van het park staat een fantastische citadel uit de 17e eeuw, waar ooit nog een Belgische spion opgesloten zat. Rond de citadel kan je wandelen in mooie natuur en gratis een zoo bezoeken. Het is niet het enige park. In en rond de stad zijn verschillende groene plekjes te vinden waar je de auto's in de straten niet meer hoort.

6. Lekker eten kan je in Rue de Gand. De straat puilt uit van de kleine, gezellige restaurantjes. De stijl van keuken varieert van traditioneel frans eten, tot Rijselse specialiteiten, Braziliaans, Grieks of Japans. Qua prijs valt het goed mee. Voor een hoofdschotel betaal je in deze restaurants gemiddeld 19 euro. Let wel op: In Rijsel gaan de meeste restaurants pas open om 19 uur.

7. Een kwartiertje buiten de stad ligt het Stade Pierre-Mauroy. Het compleet overdekte stadion is de thuishaven van Lille OSC, een ploeg in de Franse eerste voetbalklasse. Voor ongeveer 15 euro kan je een ticketje kopen. Studenten en kinderen moeten maar 5 euro betalen.

8. De Oude Beurs in Rijsel is echt een pareltje. Het 17e-eeuwse gebouw in renaissancestijl heeft een fantastisch binnenplein, gevuld met verkopers van tweedehands boeken, oude fotos en tekeningen. In het midden van het binnenplein staat een tafel met schaakstukken die je vrij mag gebruiken.