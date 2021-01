Iets meer dan twintig eeuwen geleden overleed de eerste Romeinse keizer Augustus. Het enorme mausoleum dat hij voor zichzelf liet bouwen, wordt nu voor het eerst opengesteld voor het publiek.

Iets meer dan twintig eeuwen geleden, in het jaar 14 na Christus, overleed de eerste Romeinse keizer Augustus. Passend bij zijn titel als keizer, liet hij zelf al jaren voordat hij overleed in 28 voor Christus, een imposant mausoleum bouwen. Met een diameter van 87 meter was het destijds en nu nog altijd het grootste ronde mausoleum ter wereld.

Toen de keizer op 75-jarige leeftijd overleed en naar eigen zeggen Rome in marmer naliet nadat hij de stad had ontvangen in zongebakken steen, vond hij zijn laatste rustplaats in het mausoleum. Ook familieleden en zijn opvolgers Claudius, Nero en Tiberius werden in het mausoleum begraven.

Volgens archeologen was de tombe oorspronkelijk bedekt met een laag wit marmer, stonden er twee Egyptische obelisken bij de ingang (die ondertussen elders in Rome staan) en prijkte op de top een glimmend bronzen beeld van Augustus zelf.

In de eeuwen na de dood van de keizer verpauperde het massieve bouwwerk, werden er kostbaarheden gestolen en geplunderd. Vanaf de Middeleeuwen kreeg het verschillende andere functies: eerst als fort, in de Renaissance als hangende tuin en in de achttiende eeuw als arena voor stierengevechten. Daarna was het nog korte tijd in gebruik als concertruimte.

Dictator Benito Mussolini had plannen om het mausoleum in oorspronkelijke staat te herstellen en er zelf begraven te worden. Hij zag zichzelf als een soort tweede Augustus en wilde de Romeinse monumenten hun oorspronkelijke grootsheid terug te geven. Rondom het mausoleum moest een plein komen met fascistische beelden. Daarvoor liet hij een hele wijk afbreken, maar van de renovatie van het mausoleum is er toen toch niet van gekomen.

Na de Tweede Wereldoorlog raakte het mausoleum in verval, werd het overwoekerd door planten en bomen en werd er afval gedumpt. Zo bleef het er tot het begin van de 21e eeuw bij liggen.

In 2008 kwam daar eindelijk verandering in en werd er gestart met een renovatie die uiteindelijk dertien jaar zou gaan duren en twintig miljoen euro zou kosten. Zowel het mausoleum zelf als het plein eromheen werden gerestaureerd en kregen faciliteiten voor toeristen zoals informatieborden.

De laatste rustplaats van Augustus zal op 1 maart de deuren openen. Tot 21 april - de dag dat Rome in het jaar 753 voor Christus werd gesticht - is de entree gratis voor iedereen. Ook daarna hoeven de inwoners van Rome niet te betalen om het mausoleum te bekijken.

Burgemeester Virginia Raggi is blij met de opening: 'Dit is een historisch moment. Een monument zoals dit heropenen, is een teken van hoop wanneer we met goede moed naar de toekomst kijken, ondanks de onzekerheden van de pandemie. We moeten voor de toekomst werken en onze tradities behouden.'

Door die onzekere toekomst is een bezoek aan Rome nog altijd niet evident. Tot het moment dat we echt weer zelf veilig kunnen reizen, kan je wel al een mooie virtuele tour door het mausoleum maken.

