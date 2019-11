Elf leuke straten in Rome om doorheen te wandelen

Via Panisperna ligt in Monti, een wijk gevuld met typische Romeinse straten. Maar de Via Panisperna is toch wel de mooiste. De glooiende straat biedt een ruime keuze aan stijlvolle winkels gevestigd in de even elegante gebouwen. Je kent de naam wellicht van de film 'I regazzi die via Panisperna' van Gianni Amelio uit 1989. Die vertelt het verhaal van een groep jonge wetenschappers die aan de Universiteit van Rome la Sapienza, gelegen aan de Via Panisperna, een belangrijke wetenschappelijke ontdekking deden: langzame atomen die later de nucleaire reactor en de atoombom mogelijk zouden maken.