Het noordelijke deel van het Central Park gaat flink op de schop. New York trekt er 110 miljoen dollar voor uit.

Het noordelijke deel van Central Park wordt weinig bezocht en telt weinig attracties en bezienswaardigheden. Die liggen vooral in het zuidelijke deel dat omringd wordt door peperdure appartementen. Rondom het noordelijke deel liggen appartemtensblokken waar vooral Afro-Amerikanen en Latino's wonen en juist in dat deel van de stad zijn groene plekken schaars.

Daarom wil New York daar een plaats scheppen waar je kan wandelen, van de natuur genieten en kan recreëren. Het oude zwembad, aangelegd in 1966, wordt vervangen door een gloednieuw olympisch exemplaar. Ook komt er een schaatsbaan, waterstroompjes, wandelpaden, een paviljoen en wordt er een mooi natuurlandschap dat het noorden en zuiden van het park met elkaar verbindt, aangelegd. Het houten paviljoen zal volledig opgaan in de natuur en krijgt grote glazen wanden. Het wandelpad loopt door over het dak van het paviljoen.

Om het nog aantrekkelijker te maken, zullen er vaker actviteiten en evenementen georganiseerd worden.

Central Park © Central Park Conservancy