Brussel viert 450e sterfdag van Pieter Bruegel de Oude

Brussel viert het jubileum met tentoonstellingen, ateliers, geleide bezoeken en een parcours van 'street art' in het hartje van de stad.

Bruegel, bekend om zijn landschappen en scènes uit het leven van de boeren, geldt als dé Vlaamse meester bij uitstek uit de 16e eeuw. Het merendeel van zijn leven bracht Bruegel in Brussel door. Hij vestigde zich er in 1563 om dichter bij potentiële klanten te zijn. Destijds was de stad een verzamelcenrum voor kunstenaars en van 'nouveaux riches'. Op enkele passen van Bruegels woning, op de Kunstberg, woonde een rist mecenassen.

Na het Kunsthistorisches Museum in Wenen, waar onlangs een enorme Bruegel-tentoonstelling ten einde ging, bezit onze hoofdstad de belangrijkste verzameling werken van de Vlaamse meester. De Koninklijke Bibliotheek, bijvoorbeeld, huisvest niet minder dan 80 etsen.

En dus kan het niet anders dan dat Brussel, de 450 'verjaardag van de overlijdensdag van de meester, verscheidene evenementen wijdt aan 'deze wereldbekende kunstenaar', beklemtoont de Brusselse toeristische dienst visit.brussels.

Onder de deelnemende instellingen is het Koninklijk Museum voor de Schone Kunsten, dat zal pronken met zijn permanente Bruegel-collectie, maar ook uitpakt met het online-project 'Bruegel Unseen Masterpieces'.

Ook ludieke activiteiten staan op het programma. Het volledige programma is terug te vinden op Bruegel Brussels.

Herdenkingsmunt

Ter gelegenheid van de 450ste verjaardag van het overlijden van Pieter Bruegel wordt ook een herdenkingsmunt van 2 euro uitgegeven, meldt het Staatsblad. Op de nationale zijde van de eerste munt wordt Bruegel uitgebeeld samen met een schilderij op schildersezel. Daarboven staan de jaartallen 1569, met een klein kruisje, en 2019.

In de linkse rand staan P. Bruegel, het muntmeesterteken, de landsaanduiding 'BE' en het muntteken van Utrecht, de Mercuriusstaf, plaats waar de munten worden geslagen.