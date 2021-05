Bosbaden, kanoën in de vroege ochtendschemering, bivakkeren in de bossen, mediteren bij een klooster en slapen tussen de bomen: om terug te keren naar de basis en je helemaal vrij te maken van het dagelijks leven hoef je niet verder dan een uurtje te rijden: in Wallonië ontvangt de natuur je met open armen.

Van de Ardennen tot de Hoge Venen en van glooiende weilanden en moerassen tot grillige rotspartijen: in Wallonië vind je het allemaal en kan je je volledig onderdompelen in de natuur.

Aan de wandel

De meest voor de hand liggende en eenvoudigste manier om van de natuur te genieten is door een wandeling te maken. Je hebt er niets voor nodig en kan het alleen of in fijn gezelschap doen. Trek je stapschoenen aan, wandel de bossen in en je zal merken dat vervelende gedachten snel wegwaaien en plaatsmaken voor een ontspannen 'waar maak ik me eigenlijk druk om' gevoel.

Een wandeling is niet alleen goed voor de mentale maar ook voor de lichamelijke gezondheid. Zo vekleint een dagelijkse wandeling het risico op diabetes type 2 en op hart- en vaatziekten en slaap je er beter door. Voor alle soorten wandelaars zijn er routes te vinden in Wallonië: korte thematische ommetjes voor gezinnen met kinderen, langere tochten met stevive hoogteverschillen, wandelingen waar je meerdere dagen voor nodig hebt, wandelingen die je op je blote voeten kan afleggen... We geven je tips voor acht klassieke en originele wandeltochten in Wallonië.

In bijzonder g-ezel-schap

Een wandeling wordt extra leuk wanneer je het doet met een vriendelijke metg-ezel: samen met een ezeltje. Ezels staan misschien wel bekend als eigenwijs, maar het zijn ook aandoenlijke en gezellige dieren die je hart zullen stelen als je met ze aan de wandel gaat.

In plaatsen als Lierneux, La Roche-en-Ardenne, Mormont, Walcourt en Feluy kan je een paar uur, een hele dag of een paar dagen met een ezel de natuur intrekken. Het diertje kan je bagage dragen en af en toe de kinderen wanneer ze moe zijn van het wandelen.

. © Getty Images

Een bad in het bos

Bosbaden of shinrin-yoku is een Japanse manier om je met alle zintuigen over te leveren aan de natuur. Het is niet simpelweg een wandeling maken in het bos, maar je wandelt langzaam, met je zintuigen open en je gaat geregeld even zitten om een diepe verbinding met de natuur te maken. Het nemen van een bosbad is goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid. Het is zo goed voor je dat Japanse huisartsen hun patiënten gewoon het bos insturen.

In Tenneville kan je een bosbad nemen samen met een gids die je in een groep van maximaal twaalf deelnemers helpt de shinrin-yoku kunst onder de knie te krijgen.

Kijken zonder gezien te worden

Op allerlei plaatsen in Wallonië tref je houten waarnemingsposten die een prachtig uitzicht over de omgeving bieden. Ze staan verdekt opgesteld zodat je in alle rust kan genieten van de natuur en met een beetje geluk een ree, eekhoorntje, wilde zwijn, konijn of vogels te observeren zonder dat zij in de gaten hebben dat jij er bent. Op deze interactieve kaart kan je precies zien waar de mooiste uitkijkposten te vinden zijn.

. © Getty Images

Niet wandelen, maar lopen

Zo ongeveer het tegenovergestelde van een rustig bosbad nemen, is hardlopen door de natuur. Net als wandelen is ook hardlopen een sport die snel aan populariteit wint. Wallonië speelt daar op in door meer bewegwijzerde routes uit te stippelen. De keuze aan trails is ondertussen groot: van lange en uitdagende routes met flinke hoogteverschillen tot korte rondjes over vlak terrein.

Rond Spa alleen al heb je de keuze aan 600 kilometer aan hardlooppaden. Andere plaatsen waar je terecht kan zijn onder andere de Famennestreek (rond onder andere Durbuy en Rochefort) en bij Herbeumont in het zuiden van de provincie Luxemburg.

Het water op

Het geluid van kabbelend water, zonnestralen die weerspiegelen in riviertjes en meren, vissen en andere waterdiertjes die voorbij zwemmen: bijna niets is zo rustgevend als water. In Wallonië kom je overal water tegen en op verschillende plaatsen kan je je daar op een originele manier vermaken.

Suppen in alle stilte

Suppen is een afkorting voor Stand Up Paddle: je staat op een soort grote, stevige surfplank en je beweegt je voort met een lange peddel. In Wallonië kan je bij SUP Ardennen een stille tocht maken op het meer van Nisramont. Je kan er rustig voortpeddelen op het door bossen omringde water. Je hoort alleen het geluid van het water en fluitende vogels.

Heb je nog nooit op een paddleboard gestaan? Dan kan je eerst een kennismakingssessie volgen. Kinderen vanaf zes jaar die goed kunnen zwemmen kunnen meedoen.

. © Getty Images

Kanoën bij de opkomende zon

Op het meer van Virelles kan je dan weer een tocht maken in een Indiaanse kano - een Rabaska - in de stille ochtendschemering. Ook hier ben je helemaal alleen op het water en peddel je in de dauw tussen de bomen.

Overnachten kan je in één van de twee unieke 'Sphairs': een doorzichtige bubbel aan de rand van het meer. Vanuit je bed kijk je ongestoord uit over het water, maar je bent wel beschermd tegen eventuele regen en muggen.

Op micro-avontuur

Voor een avontuurlijke trektocht hoef je niet naar Canada, Nieuw-Zeeland of Zuid-Amerika te reizen. Stap in je wagen, rijd naar het zuiden van ons land en keer terug naar de basis: tijdens een micro-avontuurtje laat je het dagelijks leven ver achter je laten, al is het maar voor even.

Trekken en bivakkeren

Wildkamperen is in België niet toegestaan, maar de bivakzones komen aardig in de buurt. Je vindt deze plekken waar je je trekkerstent mag opzetten langs enkele lange wandelroutes. Onder andere langs de 78 kilometer lange 'Entre Lesse et Lomme' route kan je onderweg je tentje opzetten op een bivakzone. Dat kan ook langs de 170 kilometer lange 'Grote Doortocht van het Woud van Chimay'. Je kan zelf kiezen hoe lang je je avontuur wil laten duren en hoeveel kilometers je al wil leggen.

In het Naamse Condroz loopt de bijzondere Sentiers d'Art: een 141 kilometer lange wandeltocht door de Vallei van de Smaken. Behalve door leuke dorpjes zoals Ciney en Somme-Leuze wandel je langs 42 kunstwerken middenin de natuur. Langs deze route kan je overnachten in zes artistieke of poëtische schuilhutjes van hout.

. © Getty Images

Pack & Raft

Je waant je in de Canadese wildernis tijdens een tocht van Pack & Raft. Je begint met een flinke wandeltocht met een heerlijke picknick en rugzak met daarin een opblaasbaar raft. Na de lunch in de natuur, haal je het raft te voorschijn. Het is met een eenvoudig trucje in een mum van tijd klaar om ermee het water op te trekken. De rest van de dag breng je peddelend tussen de beboste heuvelkammen op de Ourthe door.

Duik in het boerenleven

Helpen met het melken van de koeien, de geitjes eten geven of eieren rapen: voor jonge kinderen is het een heel avontuur om mee te mogen helpen op een boerderij. De hele dag kunnen ze bezig zijn met de grotere en kleinere dieren en na zo'n drukke dag in de buitenlucht zullen ze zalig slapen in een vakantiehuisje of in een B&B op het boerenerf. In de ochtend word je gewekt door een kakelende haan, een loeiende koe of balkende ezel en staat er een biologisch en kakelvers ontbijtje voor je klaar.

. © Getty Images

Op bezinning

Wil je een verblijf in de natuur aangrijpen om te mediteren, te zoeken naar zingeving of gewoon eens al je gedachten op een rijtje te zetten? In de Waalse natuur is het heerlijk stil, vreedzaam en vind je de perfecte omstandigheden voor een bezinning waar je als herboren uitkomt.

In retraite

In Wallonië zijn verschillende kloosters, yoga-instituten en andere plaatsen waar je terecht kan voor een retraite. Zo kan je het in het kader van een persoonlijke bezinning logeren in de Abdij van Orval of Maredsous. In Hoei ben je van harte welkom in het Tibetaans Instituut voor een rondleiding en inleiding in het boeddhisme. In de regio Couvin kan je dan weer deelnemen aan een bezinningsweekend met een sofrologe die je meeneemt naar het bos en de Grotten van Neptunus. Sofrologie is een discipline die je helpt om een sereen bewustzijn te ontwikkelen met relaxatie als basis, maar ook technieken die het lichaam en de geest activeren.

Mediterend wandelen

Bij de Abdij van Villers kan je op een bijzondere manier mediteren: door te wandelen op het meditatiepad waar borden met uitleg je uitnodigen om een vol bewustzijn te ontwikkelen. De teksten bieden inspiratie en besteden aandacht aan verschillende aspecten van mediteren. De groene omgeving gecombineerd met de eeuwenoude ruïne van een cisterziënzerabdij zorgen voor de ideale omgeving om te reflecteren.

. © Getty Images

Op pelgrimstocht

De pelgrimsroute naar Santiago de Compostella in Spanje kennen we allemaal, maar wist je dat een deel van die route ook door Wallonië loopt? Je herkent de pelgrimsweg aan een bronzen schelp op de grond of een blauw vierkant en een gele schelp.

Je kan ook een pelgrimstocht maken op de fiets want de EuroVelo3 die start in Noorwegen en eindigt in Santiago de Compostella loopt over een afstand van 160 kilometer tussen Hervé en Thuis. Je fietst dan hoofdzakelijk door het mooie landschap langs de Samber en Maas.

Buitengewoon overnachten

Van een houten lodge boven het water tot een tussen de boomtoppen verscholen hut: overnachten in de Waalse natuur hoeft alles behalve saai te zijn.

Onder de sterren

Slapen onder de sterrenhemel en toch beschut zijn: dat kan in Les Chant des Étoiles in Spa. Vanuit een sphair (een ronde hut met een houten frame en veel glas) lig je in een comfortabel bed en heb je een onbelemmerd zicht op de sterren, maan en planeten aan de hemel.

. © Getty Images

Boven het water

In de buurt van Maredsous staat je bed in een heuse paalwoning. In een vijver staan zes aqualodges: een knus houten huisje met een eigen terras boven het water. De lodges hebben een rustiek interieur met houtkachel, gezellig zitje en houten bad.

Tussen de boomtoppen

In de streek Herbeumont overnacht je in Mon Lit dans l'Arbre in een houten boomhut die verscholen ligt tussen de bladeren en takken. Wifi is er niet zodat je al je aandacht kan richten op de schitterende natuur om je heen. Je kan kiezen uit vijf verschillende hutten waar de takken van de bomen letterlijk doorheen groeien. Ze zijn met liefde en veel zorg voor de natuur gemaakt en datzelfde geldt voor het biologische en lokale ontbijt dat 's ochtends voor je klaarstaat.

In het bos

In Gesves kan je middenin het bos overnachten in een origineel, maar luxe chalet. Je hebt bij In the Woods de keuze uit drie chalets die allemaal anders zijn ingericht, maar alledrie een groot terras met fraai uitzicht hebben.

Voor meer originele overnachtingsadresjes kan je eens grasduinen op de website van Visit Wallonië.

