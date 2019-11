Een erotisch tafereel uit de Griekse mythologie, waarin Leda wordt verleid door de oppergod Zeus in de vorm van een zwaan, is blootgelegd in Pompeii. Ook het grootste badenhuis is vanaf nu te bewonderen op de archeologische site.

Archeologen hebben in de Italiaanse stad, die in as werd gelegd door de Vesivius in 79 na Christus, enkele nieuwe ontdekkingen gedaan. Die zijn nu ook te bezichtigen door bezoekers van de archeologische site, waar de tijd is stil blijven staan sinds de uitbarsting. Bij de nieuwe vondsten hoort ook een fresco van Leda, die door Zeus wordt verleid in de gedaante van een zwaan. De fresco werd vorig jaar ontdekt tijdens opgravingen in Regio V in Pompeii in een villa op Via del Vesuvio en is erg goed bewaard gebleven.

Het skelet van een kind werd gevonden in de thermen © Getty

Daarnaast zijn ook de grootste thermen op de archeologische site en de villa van de Gouden Cupido's sinds deze week open voor publiek. De thermische baden zijn ontworpen als 'het juweel van Pompeii' en werden hoogstwaarschijnlijk speciaal gebouwd voor de allerrijksten van de stad. De opgravingen waren een heus huzarenstuk. Een opmerkelijke vondst in het badenhuis is het skelet van een kind, dat zich waarschijnlijk probeerde te verschuilen tijdens de dodelijke vulkaanuitbarsting. Volgens de archeologen was het een kind tussen acht en tien jaar oud.

Het huis van de Gouden Cupido's © Getty